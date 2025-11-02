حسرة زيزو.. لقطات من مباراة الأهلي والمصري (صور)

انتهت مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بنتيجة التعادل السلبي في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية ضمن حسابات الأسبوع الـ13 من منافسات الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

وشهدت المباراة حصول فريق الأهلي على ضربة جزاء في الدقيقة 90+2، إلا أن أحمد سيد "زيزو" أهدرها، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي.

وعبّر "زيزو" عن حسرته بسبب الكرة التي أهدرها، الأمر الذي جعل فريقه يخسر نقطتين مرة أخرى بعد التعادل في لقاء الجولة الماضية ضد بتروجت الذي انتهى بنتيجة 1-1.

وأصبح ترتيب الأهلي في المركز الثاني برصيد (23 نقطة)، بفارق ثلاث نقاط عن سيراميكا كليوباترا الذي تغلب على بتروجت بنتيجة 2-1.

