حسرة زيزو.. لقطات من مباراة الأهلي والمصري (صور)

محمد همام

كتب - محمد همام

10:43 م 02/11/2025
انتهت مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي بنتيجة التعادل السلبي في لقاء أقيم على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية ضمن حسابات الأسبوع الـ13 من منافسات الدوري، نسخة موسم 2025-2026.

وشهدت المباراة حصول فريق الأهلي على ضربة جزاء في الدقيقة 90+2، إلا أن أحمد سيد "زيزو" أهدرها، لتنتهي المباراة بنتيجة التعادل السلبي.

وعبّر "زيزو" عن حسرته بسبب الكرة التي أهدرها، الأمر الذي جعل فريقه يخسر نقطتين مرة أخرى بعد التعادل في لقاء الجولة الماضية ضد بتروجت الذي انتهى بنتيجة 1-1.

وأصبح ترتيب الأهلي في المركز الثاني برصيد (23 نقطة)، بفارق ثلاث نقاط عن سيراميكا كليوباترا الذي تغلب على بتروجت بنتيجة 2-1.

لمعرفة ترتيب الدوري المصري كاملاً.. اضغط هنا

لمشاهدة صور من مباراة الأهلي والمصري.. اضغط هنا

الأهلي الدوري المصري المصري البورسعيدي زيزو الأهلي والمصري

