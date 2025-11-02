نجح ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تسجيل هدفين والقفز إلى وصافة قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز.

ناصر ماهر نجح في التوقيع على هدفين خلال مباراة واحدة، للمرة الثالثة في مسيرته مع الأندية.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

ثنائية ناصر ماهر قادت الزمالك لتحقيق الفوز على حساب طلائع الجيش (3-1)، في أولى مباراة تحت قيادة الجهاز الفني المؤقت.

قائمة هدافي الدوري المصري

صلاح محسن الذي غاب عن مباراة المصري ضد الأهلي، للإيقاف، لا يزال يحتفظ بموقعه على قمة قائمة هدافي الدوري الممتاز.

بينما ناصر ماهر بعدما سجل هدفين بقميص الزمالك، تساوى مع 5 لاعبين آخرين، وقفز إلى وصافة قائمة الهدافين.

وتأتي قائمة هدافي الدوري المصري على النحو الآتي:

1- صلاح محسن (المصري): 5 أهداف.

2- صديق إيجولا (سيراميكا كليوباترا): 5 أهداف.

3- ناصر ماهر (الزمالك): 4 أهداف.

4- محمود تريزيجيه (الأهلي): 4 أهداف.

5- عبد الرحيم دغموم (المصري): 4 أهداف.

6- أسامة فيصل (البنك الأهلي): 4 أهداف.

7- عمر الساعي (المصري): 4 أهداف.

8- أحمد فاروق (وادي دجلة): 4 أهداف.

طالع قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز بالكامل من هنا