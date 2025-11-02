المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

- -
15:30
المغرب

المغرب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ارتقاء ناصر ماهر وإيجولا.. ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:44 م 02/11/2025
ناصر ماهر

ناصر ماهر لاعب الزمالك

نجح ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تسجيل هدفين والقفز إلى وصافة قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز.

ناصر ماهر نجح في التوقيع على هدفين خلال مباراة واحدة، للمرة الثالثة في مسيرته مع الأندية.. طالع تفاصيل أكثر من هنا

ثنائية ناصر ماهر قادت الزمالك لتحقيق الفوز على حساب طلائع الجيش (3-1)، في أولى مباراة تحت قيادة الجهاز الفني المؤقت.

قائمة هدافي الدوري المصري

صلاح محسن الذي غاب عن مباراة المصري ضد الأهلي، للإيقاف، لا يزال يحتفظ بموقعه على قمة قائمة هدافي الدوري الممتاز.

بينما ناصر ماهر بعدما سجل هدفين بقميص الزمالك، تساوى مع 5 لاعبين آخرين، وقفز إلى وصافة قائمة الهدافين.

وتأتي قائمة هدافي الدوري المصري على النحو الآتي:

1- صلاح محسن (المصري): 5 أهداف.

2- صديق إيجولا (سيراميكا كليوباترا): 5 أهداف.

3- ناصر ماهر (الزمالك): 4 أهداف.

4- محمود تريزيجيه (الأهلي): 4 أهداف.

5- عبد الرحيم دغموم (المصري): 4 أهداف.

6- أسامة فيصل (البنك الأهلي): 4 أهداف.

7- عمر الساعي (المصري): 4 أهداف.

8- أحمد فاروق (وادي دجلة): 4 أهداف.

طالع قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز بالكامل من هنا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري الدوري المصري الممتاز ناصر ماهر

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg