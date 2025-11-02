نجح ناصر ماهر، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في تسجيل هدفين والقفز إلى وصافة قائمة هدافي الدوري المصري الممتاز.

ثنائية ناصر ماهر قادت الزمالك لتحقيق الفوز على حساب طلائع الجيش (3-1)، في أولى مباراة تحت قيادة الجهاز الفني المؤقت.

قائمة هدافي الدوري المصري

صلاح محسن الذي غاب عن مباراة المصري ضد الأهلي، للإيقاف، لا يزال يحتفظ بموقعه على قمة قائمة هدافي الدوري الممتاز.

بينما ناصر ماهر بعدما سجل هدفين بقميص الزمالك، تساوى مع 5 لاعبين آخرين، وقفز إلى وصافة قائمة الهدافين.

وتأتي قائمة هدافي الدوري المصري على النحو الآتي:

1- صلاح محسن: 3 أهداف.

2- ناصر ماهر (الزمالك): هدفان.

3- محمود تريزيجيه (الأهلي): هدفان.

3- عبد الرحيم دغموم (المصري): هدفان.

4- أسامة فيصل (البنك الأهلي): هدفان.

5- عمر الساعي (المصري): هدفان.

7- أحمد فاروق (وادي دجلة): هدفان.

