كلام فى الكورة
بعد تعملقه بـ 6 تصديات.. محمود حمدي الأفضل في مبارة الأهلي والمصري

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:18 م 02/11/2025
مباراة الأهلي والمصري

مباراة الأهلي والمصري

استحق محمود حمدي، حارس مرمى فريق المصري البورسعيدي، الحصول على جائزة رجل المباراة ضد النادي الأهلي التي أقيمت ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

الأهلي نجح في حسم مباراة المصري البورسعيدي، في آخر مهمة بمسابقة الدوري قبل رحلة الإمارات لخوض منافسات بطولة كأس السوبر المصري.

زيزو أهدر ركلة جزاء.. طوفان الأهلي يعجز عن هز شباك المصري (فيديو)

تعملق حارس المصري ضد الأهلي

محمود حمدي تعملق خلال مباراة الأهلي ضد المصري البورسعيدي، خاصة في الشوط الأول، بعدما منع 4 أهداف محققة أمام لاعبي المارد الأحمر، جاءت كما يلي:

الدقيقة 16 انفراد أمام جراديشار.

الدقيقة 19 تسديدة من أحمد زيزو.

الدقيقة 25 تصدى لمقصية من جراديشار.

الدقيقة 30 منع تسديدة من جراديشار على خط المرمى.

كما واصل محمود حمدي التألق مع المصري خلال أحداث الشوط الثاني، لينجح في إجمالي المحاولات أن يتصدى لـ 6 محاولات جاءت على المرمى من لاعبي الأهلي.

وحصل محمود حمدي على جائزة رجل مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي، بعد الظهور المميز على مدار أحداث اللقاء.

الأهلي الدوري المصري المصري البورسعيدي مباراة الأهلي والمصري نييتس جرايشار

