المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

- -
17:45
إيطاليا

إيطاليا

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

- -
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

- -
18:00
الشرطة

الشرطة

كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

- -
15:30
المغرب

المغرب

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

مدرب المصري: كان هدفي ألا نخسر من الأهلي.. وواجهنا أحد أفضل فرق أفريقيا

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

11:49 م 02/11/2025
الكوكي

نبيل الكوكي - مدرب المصري البورسعيدي

اعترف المدير الفني التونسي نبيل الكوكي، مدرب النادي المصري البورسعيدي، أن فريقه استهدف تجنب الخسارة أمام الأهلي، موضحًا أنه واجه فريقًا من بين الأفضل في قارة أفريقيا على حد قوله.

وفرض المصري التعادل السلبي (0-0) على الأهلي في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الـ13 من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

تصريحات مدرب المصري بعد التعادل مع الأهلي

وقال الكوكي في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لنادي المصري: "المباراة كانت صعبة جدًا أمام فريق من أفضل فرق أفريقيا".

وأضاف: "تعادل الأهلي في مباراته الماضية (مع بتروجيت) جعل المباراة أكثر صعوبة على المصري.. ونحن تأثرنا بالمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال لقاء الاتحاد الليبي".

وواصل تصريحاته: "الأهلي سيطر على أغلب فترات الشوط الأول، وأجريت العديد من التغييرات في الشوط الثاني لذا تحسن الأداء نسبيًا".

وأكمل: "حققنا المطلوب أمام الأهلي، وهو عدم الخسارة إذا لم نستطع الفوز".

وتابع: "غالبية الفرص التي حصل عليها الأهلي كانت من تسديدات بعيدة المدى، والفرص الأخرى تعامل معها حمدي (حارس المصري) بامتياز".

قبل أن يختتم: "راضٍ عن أداء اللاعبين، خاصة في الشوط الثاني الذي لعبنا فيه على التحولات الهجومية، وهددنا المرمى بأكثر من فرصة بعد التغييرات التي أجريناها".

وفرط الأهلي في الفوز على المصري في الدقائق الـ+90 بعد أن أهدر أحمد مصطفى زيزو ركلة جزاء، سددها في القائم الأيسر.

يشار إلى أن الأهلي يحتل وصافة ترتيب الدوري المصري بـ23 نقطة، بينما يظهر فريق نبيل الكوكي خامسًا بـ3 نقاط أقل.

مباراة المصري القادمة
الأهلي المصري نبيل الكوكي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg