اعترف المدير الفني التونسي نبيل الكوكي، مدرب النادي المصري البورسعيدي، أن فريقه استهدف تجنب الخسارة أمام الأهلي، موضحًا أنه واجه فريقًا من بين الأفضل في قارة أفريقيا على حد قوله.

وفرض المصري التعادل السلبي (0-0) على الأهلي في مباراة جمعت بينهما ضمن الجولة الـ13 من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

تصريحات مدرب المصري بعد التعادل مع الأهلي

وقال الكوكي في تصريحات نشرها المركز الإعلامي لنادي المصري: "المباراة كانت صعبة جدًا أمام فريق من أفضل فرق أفريقيا".

وأضاف: "تعادل الأهلي في مباراته الماضية (مع بتروجيت) جعل المباراة أكثر صعوبة على المصري.. ونحن تأثرنا بالمجهود الكبير الذي بذله اللاعبون خلال لقاء الاتحاد الليبي".

وواصل تصريحاته: "الأهلي سيطر على أغلب فترات الشوط الأول، وأجريت العديد من التغييرات في الشوط الثاني لذا تحسن الأداء نسبيًا".

وأكمل: "حققنا المطلوب أمام الأهلي، وهو عدم الخسارة إذا لم نستطع الفوز".

وتابع: "غالبية الفرص التي حصل عليها الأهلي كانت من تسديدات بعيدة المدى، والفرص الأخرى تعامل معها حمدي (حارس المصري) بامتياز".

قبل أن يختتم: "راضٍ عن أداء اللاعبين، خاصة في الشوط الثاني الذي لعبنا فيه على التحولات الهجومية، وهددنا المرمى بأكثر من فرصة بعد التغييرات التي أجريناها".

وفرط الأهلي في الفوز على المصري في الدقائق الـ+90 بعد أن أهدر أحمد مصطفى زيزو ركلة جزاء، سددها في القائم الأيسر.

يشار إلى أن الأهلي يحتل وصافة ترتيب الدوري المصري بـ23 نقطة، بينما يظهر فريق نبيل الكوكي خامسًا بـ3 نقاط أقل.