ملف يلا كورة.. فوز الزمالك وبيراميدز.. وتعثر الأهلي

نشر موقع يلا كورة عددا من الموضوعات الهامة على مدار أمس الأحد، على رأسها ما حققه الأهلي والزمالك وبيراميدز في مبارياتهم بالجولة الـ13 من الدوري المصري الممتاز.

وفيما يلي نستعرض أبرز الموضوعات المنشورة على موقع يلا كورة على مدار أمس الأحد.

في مباراة عبد الرؤوف الأولى.. الزمالك يستعيد ذاكرة الانتصارات على حساب طلائع الجيش

استعاد نادي الزمالك ذاكرة الانتصارات على حساب ضيفه طلائع الجيش، بثلاثة أهداف مقابل هدف، في المواجهة التي أقيمت على أرضية استاد القاهرة الدولي، في الجولة 13 من الدوري المصري الممتاز.

زيزو أهدر ركلة جزاء.. طوفان الأهلي يعجز عن هز شباك المصري (فيديو)

فشل طوفان محاولات الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في فك طلاسم مباراته ضد المصري البورسعيدي، لتنتهي بالتعادل السلبي، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

قبل السوبر.. بيراميدز يهزم الاتحاد ويواصل الزحف نحو الصدارة

حقق فريق بيراميدز فوزًا ثمينًا على حساب الاتحاد السكندري بهدفين مقابل هدف، في لقاء أقيم على ملعب "الدفاع الجوي" ضمن حسابات الأسبوع الـ13 من بطولة الدوري.

توروب: أتحمل مسؤولية التعادل أمام المصري .. وأحتاج إلى الوقت

أعلن ييس توروب، المدير الفني للأهلي تحمله لمسئولية التعادل أمام المصري مشيرًا إلى أنه في حاجة إلى الوقت لعلاج الأخطاء وفاعلية الشق الهجومي.

الزمالك يكشف التشخيص المبدئي لإصابة بيزيرا وصبحي وفتوح

كشف الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشخيص المبدئي لإصابة الثلاثي خوان بيزيرا ومحمد صبحي وأحمد فتوح، لاعبي الفريق خلال مباراة طلائع الجيش التي أقيمت اليوم الأحد في مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز يكشف تفاصيل إصابة بلاتي توريه قبل السوبر

كشف مصطفى المنيري رئيس الجهاز الطبي بنادي بيراميدز عن تفاصيل إصابة لاعب الوسط الدولي بلاتي توريه، والتي تعرض لها خلال مباراة الاتحاد السكندري بالدوري المصري الممتاز.

عبد الرؤوف: أعرف قدرات لاعبي الزمالك.. وبدأنا العمل استعدادًا للسوبر

أكد أحمد عبد الرؤوف، المدير الفني المؤقت لفريق الزمالك، على أهمية الفوز أمام طلائع الجيش، في المباراة التي جرت ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز.

بـ"ريمونتادا" ضد بتروجت.. سيراميكا يحافظ على صدارة الدوري المصري

حافظ سيراميكا كليوباترا على صدارة ترتيب الدوري المصري الممتاز، بفوزه القاتل على بتروجت.

رسميًا.. الجهة الإدارية تعتمد نتيجة انتخابات الأهلي

تلقى النادي الأهلي، خطابًا اليوم الأحد، من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة يفيد اعتماد نتيجة انتخابات الأهلي، وفقًا للتشكيل الذي أعلنه السيد المستشار رئيس لجنة الإشراف القضائي على الجمعية العمومية.

روقا يحصل على حكم ضد الزمالك بـ 5 ملايين جنيه (مستند)

حصل محمد أشرف روقا لاعب نادي حرس الحدود، على حكم ضد نادي الزمالك في قضية مستحقاته المتأخرة لدى النادي.

