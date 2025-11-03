كشف المستشار نهاد حجاج، عن إصدار حكم بإلغاء قرار مجلس إدارة نادي إنبي، باستبعاد محمد خالد غرابه من كشوف المرشحين على منصب رئيس النادي البترولي.

وأوضح أنه تم إدراج اسم غرابة في كشوف المرشحين على مقعد الرئيس، في انتخابات النادي إنبي، المقرر إقامتها يوم الأربعاء المقبل.

وكتب نهاد حجاج عبر صفحته على فيس بوك: "عاجل من داخل مجمع محاكم مجلس الدولة بالقاهرة، تم الحصول علي حكم بالغاء قرار مجلس إدارة نادي إنبي باستبعاد السيد/ محمد خالد غرابة من كشوف المرشحين علي منصب الرئيس وإدراج اسمه لخوض الانتخابات المحدد لها يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025".

وتابع: "ثانيًا - رفض الشق العاجل في الدعوي الاخري المرفوعة من السيد / أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي ضد وزير الشباب والرياضة وآخرين وما يترتب علي ذلك من اثار".

وأتم: "أهمها إدراج اسم / محمد خالد غرابة بكشوف من لهم حق حضور الجمعية العمومية وكذلك ادراج اسمه بكشوف المرشحين علي مقعد الرئيس وذلك لخوض الانتخابات المحدد لها يوم الأربعاء الموافق 5 نوفمبر 2025".