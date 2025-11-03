المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

2 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

رأسية منحت الأهلي نقطة.. هدف جراديشار أمام بتروجيت الأفضل في الجولة الـ12 بالدوري

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

05:32 م 03/11/2025
جراديشار

نييتس جراديشار لاعب الأهلي

حصل هدف المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار، لاعب النادي الأهلي، على جائزة الأفضل في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقدمة من جانب رابطة الأندية المصرية المحترفة.

هدف جراديشار الذي جاء بمرمى بتروجيت، منح فريق الأهلي نقطة هامة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، إذ انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي (1-1) على أرضية ملعب الكلية الحربية.

هدف جراديشار الأفضل

تنافس جراديشار مع الثلاثي باباكار نداي، زياد أسامة، إسلام سمير، على جائزة الهدف الأفضل في الجولة الـ12 بالدوري المصري الممتاز، والمقدمة من رابطة الأندية المحترفة.

وحاز هدف جراديشار على أعلى نسبة تصويت في منافسته مع الثلاثي الآخر، إذ يتم اختيار الفائز عن طريق الجماهير عبر حساب رابطة الأندية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء هدف جراديشار أمام بتروجيت، عن طريق رأسية قوية وجهها المهاجم إلى داخل الشباك، بعد أن استقبل عرضية متقنة من الرواق الأيسر قادمة من محمد علي بن رمضان.

وشارك جراديشار رفقة الأهلي خلال 15 مباراة في الموسم الجاري، بمختلف المسابقات ونجح اللاعب في تسجيل 3 أهداف في 571 دقيقة.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري بتروجيت نييتس جراديشار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg