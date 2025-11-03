حصل هدف المهاجم السلوفيني نييتس جراديشار، لاعب النادي الأهلي، على جائزة الأفضل في الجولة الـ12 من مسابقة الدوري المصري الممتاز، والمقدمة من جانب رابطة الأندية المصرية المحترفة.

هدف جراديشار الذي جاء بمرمى بتروجيت، منح فريق الأهلي نقطة هامة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، إذ انتهت المواجهة بالتعادل الإيجابي (1-1) على أرضية ملعب الكلية الحربية.

هدف جراديشار الأفضل

تنافس جراديشار مع الثلاثي باباكار نداي، زياد أسامة، إسلام سمير، على جائزة الهدف الأفضل في الجولة الـ12 بالدوري المصري الممتاز، والمقدمة من رابطة الأندية المحترفة.

وحاز هدف جراديشار على أعلى نسبة تصويت في منافسته مع الثلاثي الآخر، إذ يتم اختيار الفائز عن طريق الجماهير عبر حساب رابطة الأندية في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

وجاء هدف جراديشار أمام بتروجيت، عن طريق رأسية قوية وجهها المهاجم إلى داخل الشباك، بعد أن استقبل عرضية متقنة من الرواق الأيسر قادمة من محمد علي بن رمضان.

وشارك جراديشار رفقة الأهلي خلال 15 مباراة في الموسم الجاري، بمختلف المسابقات ونجح اللاعب في تسجيل 3 أهداف في 571 دقيقة.