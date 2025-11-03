المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

- -
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

2 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

قبل زيزو.. ماذا فعل الأهلي في آخر عشر ركلات جزاء بعد الدقيقة 90؟

أحمد عمارة

كتب - أحمد عمارة

05:39 م 03/11/2025
أحمد زيزو

الحسرة على وجه زيزو في مباراة الأهلي والمصري

أهدر اللاعب أحمد مصطفى زيزو ركلة جزاء تحصل عليها النادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الـ+90، الدقائق التي اعتاد الأحمر أن يسجل خلالها أهدافًا حاسمة.

وفرط الأهلي في نقطتين أمام المصري بالتعادل (0-0) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية ضمن الجولة الـ13 من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري بـ23 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر سيراميكا كليوباترا.

الأهلي في آخر عشر ركلات جزاء بعد الدقيقة 90

تحصل الأهلي على 10 ركلات جزاء بعد الدقيقة التسعين منذ انطلاق موسم 2022-2023 في جميع المسابقات الرسمية، قبل ركلة زيزو.

وتولى 7 لاعبين مختلفين مهمة تنفيذ ركلات جزاء الأهلي في الوقت القاتل، هم أفشة ومعلول والسولية وطاهر ومروان وكهربا وإمام عاشور.

وسدد علي معلول 3 ركلات جزاء، وأفشة ركلتين، بينما نفذ الخماسي الآخر السولية وطاهر ومروان وكهربا وإمام ركلة واحدة لكل منهم.

وفيما يلي آخر عشر ركلات جزاء الأهلي بعد الدقيقة 90، بالترتيب..

- أفشة ضد مودرن سبورت (1-1) في 16 ديسمبر 2022: ركلة ضائعة في الدقيقة 90+5

- علي معلول ضد فاركو (3-0) في 14 أبريل 2023: سجل في الدقيقة 90+7

- علي معلول ضد بيراميدز (1-0) في 5 مايو 2023: سجل في الدقيقة 90+6 (خلال الشوط الإضافي الأول)

- عمرو السولية ضد طلائع الجيش (2-0) في 26 مايو 2023: سجل في الدقيقة 90+1

- طاهر محمد طاهر ضد المقاولون العرب (4-1) في 16 يوليو 2023: سجل في الدقيقة 90

- علي معلول ضد المصري (2-1) في 3 أغسطس 2023: سجل في الدقيقة 90+10

- مروان عطية ضد طلائع الجيش (2-0) في 5 مارس 2025: سجل في الدقيقة 90+7

- محمود كهربا ضد سيمبا (2-0) في 5 أبريل 2024: سجل في الدقيقة 90+9

- أفشة ضد العين (3-0) في 29 أكتوبر 2024: سجل في الدقيقة 90+2

- إمام عاشور ضد بيراميدز (2-2) في 26 يناير 2025: ركلة ضائعة في الدقيقة 90+1

الركلات الحاسمة

كما يظهر، حسم الأهلي لقب كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز في مايو 2023 بفضل ركلة جزاء معلول في الشوط الإضافي الأول.

وأهدر الأهلي نقاطًا في منافسات الدوري المصري بسبب ركلات الجزاء الضائعة ضد كل من مودرن سبورت (1-1) وبيراميدز (2-2).

وعبر الأهلي محطة المصري في كأس مصر بمساعدة ركلة معلول في الدقيقة 90+10، إذ كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق البورسعيدي، قبل أن يلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وبالنسبة لركلات الجزاء الأخرى، لم تحمل أيًا منها أهمية في تحديد نتيجة مباريات الأهلي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري أحمد مصطفى زيزو

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg