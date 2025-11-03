الحسرة على وجه زيزو في مباراة الأهلي والمصري

أهدر اللاعب أحمد مصطفى زيزو ركلة جزاء تحصل عليها النادي الأهلي أمام المصري البورسعيدي في الـ+90، الدقائق التي اعتاد الأحمر أن يسجل خلالها أهدافًا حاسمة.

وفرط الأهلي في نقطتين أمام المصري بالتعادل (0-0) في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب برج العرب في الإسكندرية ضمن الجولة الـ13 من منافسات الدوري المصري 2025-2026.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري المصري بـ23 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن المتصدر سيراميكا كليوباترا.

الأهلي في آخر عشر ركلات جزاء بعد الدقيقة 90

تحصل الأهلي على 10 ركلات جزاء بعد الدقيقة التسعين منذ انطلاق موسم 2022-2023 في جميع المسابقات الرسمية، قبل ركلة زيزو.

وتولى 7 لاعبين مختلفين مهمة تنفيذ ركلات جزاء الأهلي في الوقت القاتل، هم أفشة ومعلول والسولية وطاهر ومروان وكهربا وإمام عاشور.

وسدد علي معلول 3 ركلات جزاء، وأفشة ركلتين، بينما نفذ الخماسي الآخر السولية وطاهر ومروان وكهربا وإمام ركلة واحدة لكل منهم.

وفيما يلي آخر عشر ركلات جزاء الأهلي بعد الدقيقة 90، بالترتيب..

- أفشة ضد مودرن سبورت (1-1) في 16 ديسمبر 2022: ركلة ضائعة في الدقيقة 90+5

- علي معلول ضد فاركو (3-0) في 14 أبريل 2023: سجل في الدقيقة 90+7

- علي معلول ضد بيراميدز (1-0) في 5 مايو 2023: سجل في الدقيقة 90+6 (خلال الشوط الإضافي الأول)

- عمرو السولية ضد طلائع الجيش (2-0) في 26 مايو 2023: سجل في الدقيقة 90+1

- طاهر محمد طاهر ضد المقاولون العرب (4-1) في 16 يوليو 2023: سجل في الدقيقة 90

- علي معلول ضد المصري (2-1) في 3 أغسطس 2023: سجل في الدقيقة 90+10

- مروان عطية ضد طلائع الجيش (2-0) في 5 مارس 2025: سجل في الدقيقة 90+7

- محمود كهربا ضد سيمبا (2-0) في 5 أبريل 2024: سجل في الدقيقة 90+9

- أفشة ضد العين (3-0) في 29 أكتوبر 2024: سجل في الدقيقة 90+2

- إمام عاشور ضد بيراميدز (2-2) في 26 يناير 2025: ركلة ضائعة في الدقيقة 90+1

الركلات الحاسمة

كما يظهر، حسم الأهلي لقب كأس السوبر المصري على حساب بيراميدز في مايو 2023 بفضل ركلة جزاء معلول في الشوط الإضافي الأول.

وأهدر الأهلي نقاطًا في منافسات الدوري المصري بسبب ركلات الجزاء الضائعة ضد كل من مودرن سبورت (1-1) وبيراميدز (2-2).

وعبر الأهلي محطة المصري في كأس مصر بمساعدة ركلة معلول في الدقيقة 90+10، إذ كانت النتيجة تشير إلى تقدم الفريق البورسعيدي، قبل أن يلجأ الفريقان إلى شوطين إضافيين.

وبالنسبة لركلات الجزاء الأخرى، لم تحمل أيًا منها أهمية في تحديد نتيجة مباريات الأهلي.