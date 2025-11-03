كشف مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة التوصل إلى اتفاق يقضي بضم اللاعب الإيفواري إبراهيم دياباتي، مهاجم فريق جايس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى فريق الأهلي لتدعيم صفوفه الأمامية، لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية صوب الدوري الأمريكي.

حقيقة الاتفاق مع دياباتي

أكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن دياباتي معروض بالفعل، ويلقي قبولًا لدي مسئولي النادي الأهلي.

وأضاف المصدر ذاته: "حدث استفسار عن راتب دياباتي ومدى رغبة ناديه السويدي في التخلي عنه".

وأوضح المصدر أن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة، لديه مجموعة من الأسماء يفاضل بينها في الوقت الحالي، إلا إنه لم يستقر حتى الآن بشكل نهائي على الخيار الهجومي الذي يرغب في ضمه فوق السن.

وشدد أن هناك استقرار في الأهلي، على ضم ثنائي هجومي أحدهما فوق السن وأخر تحت السن أو مهاجم لديه جنسية فلسطينية.

وقال المصدر أن عبد الحفيظ يتعامل بهدوء حاليًا حتى نهاية بطولة السوبر المصري، قبل أن يتحرك بشكل رسمي تجاه الأسماء التي سيتم التفاوض معها وعلى رأسها الإيفواري إبراهيم دياباتي.