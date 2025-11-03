المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
اليابان

اليابان

2 0
15:30
المغرب

المغرب

كأس العالم تحت 17 عاما
كوستاريكا

كوستاريكا

1 1
14:30
الامارات

الامارات

دوري أبطال آسيا للنخبة
الغرافة

الغرافة

0 1
20:15
الهلال

الهلال

دوري أبطال آسيا للنخبة
الدحيل

الدحيل

4 1
18:00
شباب الأهلي

شباب الأهلي

الدوري الإيطالي
لاتسيو

لاتسيو

- -
21:45
كالياري

كالياري

كأس العالم تحت 17 عاما
قطر

قطر

0 1
17:45
إيطاليا

إيطاليا

الدوري الإنجليزي
سندرلاند

سندرلاند

- -
22:00
إيفرتون

إيفرتون

دوري أبطال آسيا للنخبة
تراكتور

تراكتور

1 0
18:00
الشرطة

الشرطة

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

يلا كورة يكشف موقف الأهلي من ضم الإيفواري إبراهيم دياباتي

يلا كورة

كتب - يلا كورة

06:58 م 03/11/2025
دياباتي

إبراهيم دياباتي

كشف مصدر بالنادي الأهلي، حقيقة التوصل إلى اتفاق يقضي بضم اللاعب الإيفواري إبراهيم دياباتي، مهاجم فريق جايس السويدي، خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويسعى فريق الأهلي لتدعيم صفوفه الأمامية، لتعويض رحيل الفلسطيني وسام أبو علي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية صوب الدوري الأمريكي.

حقيقة الاتفاق مع دياباتي

أكد مصدر في تصريحات خاصة لـ"يلا كورة"، أن دياباتي معروض بالفعل، ويلقي قبولًا لدي مسئولي النادي الأهلي.

وأضاف المصدر ذاته: "حدث استفسار عن راتب دياباتي ومدى رغبة ناديه السويدي في التخلي عنه".

وأوضح المصدر أن سيد عبد الحفيظ، عضو مجلس الإدارة ونائب المشرف العام علي قطاع الكرة، لديه مجموعة من الأسماء يفاضل بينها في الوقت الحالي، إلا إنه لم يستقر حتى الآن بشكل نهائي على الخيار الهجومي الذي يرغب في ضمه فوق السن.

وشدد أن هناك استقرار في الأهلي، على ضم ثنائي هجومي أحدهما فوق السن وأخر تحت السن أو مهاجم لديه جنسية فلسطينية.

وقال المصدر أن عبد الحفيظ يتعامل بهدوء حاليًا حتى نهاية بطولة السوبر المصري، قبل أن يتحرك بشكل رسمي تجاه الأسماء التي سيتم التفاوض معها وعلى رأسها الإيفواري إبراهيم دياباتي.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري إبراهيم دياباتي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
الغرافة

الغرافة

0 1
الهلال

الهلال

17

تسديدة قوية من سالم الدوسري خارج منطقة الجزاء وتمر الكرة أعلى المرمى

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg