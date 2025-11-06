المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"جماهير الأهلي هي السند".. وليد صلاح ينفي ليلا كورة أزمته مع الشناوي بعد مباراة المصري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

10:46 م 03/11/2025
وليد صلاح الدين

وليد صلاح الدين - مدير الكرة بالأهلي

كذب وليد صلاح الدين، مدير الكرة بالنادي الأهلي، رواية مشادته مع محمد الشناوي، قائد الفريق الأول لكرة القدم، بعد مباراة المصري في بطولة الدوري.

وكان الأهلي قد وقع في فخ التعادل السلبي مع المصري البورسعيدي، في اللقاء الذي أقيم ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وانتشرت تقارير صحفية أن هناك أزمة حدثت بعد مباراة الأهلي والمصري، حيث أشارت إلى أن الفريق اتجه إلى غرفة الملابس وكان في حالة من الضيق بسبب نتيجة المباراة.

كما دخل وليد صلاح "حسب التقارير" في مشادة مع محمد الشناوي الذي كان يريد أن تقوم اللاعبين بتحية الجماهير، إلا أن مدير الكرة كان همه الأكبر منصبًا على النتائج السلبية وليست تحية الجماهير.

وليد صلاح ينفي الدخول في مشادة مع الشناوي

وتواصل "يلا كورة" مع وليد صلاح الدين الذي قال في تصريحات خاصة: "لا طبعا كله كدب"، مضيفا أنه لم يحدث أي حوار مع الشناوي عن الجماهير بعد مباراة المصري.

وأنهى وليد صلاح: "الجماهير هي الدعم والسند للفريق والقادم سيكون أفضل بهم".

موعد مباراة الأهلي وسيراميكا

ويلعب الأهلي ضد سيراميكا كليوبارترا، في مباراته المقبلة، لحساب مواجهات الدور نصف النهائي من بطولة كأس السوبر المصري للأبطال.

وتقام مباراة الأهلي ضد سيراميكا كليوباترا، في تمام الخامسة مساء يوم الخميس المقبل الموافق 6 نوفمبر الجاري، على ملعب هزاع بن زايد.

على أن يخوض الأهلي مباراة أخرى ضمن منافسات بطولة كأس السوبر المصري، يوم الأحد المقبل (9 نوفمبر)، ذلك حال تأهل إلى النهائي أو اللعب على المركز الثالث.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الدوري المصري وليد صلاح الدين كأس السوبر المصري المصري البورسعيدي محمد الشناوي

