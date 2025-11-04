المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

- -
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

برئاسة ياسين منصور.. تشكيل المكتب التنفيذي للنادي الأهلي

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

09:24 ص 04/11/2025
ياسين منصور

ياسين منصور نائب رئيس النادي الأهلي

أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، في جلسته الأولى التي عقدت مساء الإثنين، عن تشكيل المكتب التنفيذي للقلعة الحمراء وذلك وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للنادي.

وعقد الأهلي، أمس الإثنين، اجتماع المجلس الأول بتشكيله الجديد برئاسة محمود الخطيب ونائبه ياسين منصور.

وقرر الأهلي تشكيل المكتب التنفيذي والذي سيترأسه ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من خالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة.

وكان الأهلي أعلن تفويض محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، بملف الإشراف على شئون كرة القدم والموضوعات العاجلة الخاصة بالنادي.

كما تقرر تعيين سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة قائمًا بأعمال المشرف العام على كرة القدم.

مجلس الأهلي الجديد لدورة 2025 -2029

محمود الخطيب (الرئيس)

ياسين منصور (النائب)

خالد مرتجي (أمين الصندوق)

الأعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبدالحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال

الأعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي سيد عبد الحفيظ محمود الخطيب ياسين منصور منصب سيد عبد الحفيظ مجلس الأهلي الجديد المكتب التنفيذي للأهلي

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

