أعلن مجلس إدارة النادي الأهلي، في جلسته الأولى التي عقدت مساء الإثنين، عن تشكيل المكتب التنفيذي للقلعة الحمراء وذلك وفقًا لأحكام لائحة النظام الأساسي للنادي.

وعقد الأهلي، أمس الإثنين، اجتماع المجلس الأول بتشكيله الجديد برئاسة محمود الخطيب ونائبه ياسين منصور.

وقرر الأهلي تشكيل المكتب التنفيذي والذي سيترأسه ياسين منصور نائب رئيس مجلس الإدارة، وعضوية كل من خالد مرتجي أمين الصندوق، ومحمد الغزاوي ومحمد الدماطي ومحمد الجارحي، أعضاء مجلس الإدارة.

وكان الأهلي أعلن تفويض محمود الخطيب، رئيس مجلس الإدارة، بملف الإشراف على شئون كرة القدم والموضوعات العاجلة الخاصة بالنادي.

كما تقرر تعيين سيد عبد الحفيظ عضو مجلس الإدارة قائمًا بأعمال المشرف العام على كرة القدم.

مجلس الأهلي الجديد لدورة 2025 -2029

محمود الخطيب (الرئيس)

ياسين منصور (النائب)

خالد مرتجي (أمين الصندوق)

الأعضاء فوق السن: طارق قنديل - محمد الغزاوي - محمد الدماطي - محمد الجارحي - سيد عبدالحفيظ - أحمد حسام عوض - حازم هلال

الأعضاء تحت السن: إبراهيم العامري - رويدا هشام