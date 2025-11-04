أصدر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب عدة قرارات بشأن توزيع المهام والملفات على أعضاء المجلس الجدد.

وقرر الأهلي الاستعانة بـ4 أعضاء سابقين في بعض الملفات والاختصاصات وهم محمد سراج الدين، محمد شوقي، مهند مجدي، ومي عاطف.

وجاءت قرارات الأهلي على النحو التالي:

- تولي طارق قنديل وإبراهيم العامري ملف زيادة إيرادات الأهلي من العضويات الجديدة

قرر مجلس إدارة النادي الأهلي تكليف طارق قنديل وإبراهيم العامري فاروق عضوي المجلس، بالعمل على زيادة إيرادات النادي من العضويات الجديدة.

بالإضافة إلى تكليف طارق قنديل برئاسة لجنة العضويات، والعمل على وضع رؤية لتطوير الخدمات المقدمة للسادة الأعضاء، على أن يكون أيضًا ممثلًا عن مجلس الإدارة في شركة الأهلي للخدمات.

- إسناد ملف دراسة إنشاء صندوق الأهلي للاستثمار الرياضي للدماطي والجارحي

تكليف كل من محمد الدماطي ومحمد الجارحي عضوي المجلس باستحداث الطرق المبتكرة لتنمية الموارد والعائد الاستثماري على أصول النادي ودراسة إنشاء صندوق الأهلي للاستثمار الرياضي.

-حازم هلال يتولى متابعة مشروع استاد الأهلي

تكليف حازم هلال عضو المجلس بمتابعة مشروع استاد الأهلي والالتزام بالجدول الزمني المقرر للتنفيذ، مع العمل على تطوير المنشآت العقارية وتاريخ الأهلي المستخدم في متحف الأهلي الجديد، على أن يكون ممثلًا للنادي في شركة الأهلي للمنشآت.

- أحمد حسام عوض مسؤولًا عن تطوير الحقوق التجارية لقطاع الكرة والنشاط الرياضي

تكليف أحمد حسام عوض بتطوير ملف الحقوق التجارية لقطاع كرة القدم والنشاط الرياضي، على أن يكون ممثلًا للمجلس في شركة الأهلي للكرة.

- محمد شوقي رئيسًا للجنة الطبية للأهلي

تكليف الدكتور محمد شوقي عضو مجلس الإدارة السابق برئاسة اللجنة الطبية للنادي، والعمل على تطوير العيادات الطبية والعلاج الطبيعي، مع العمل على إنشاء مراكز تأهيل وعلاج طبيعي في عواصم المحافظات.

وكذلك العمل على ملف التأمين على لاعبي كرة القدم والألعاب الجماعية، بالإضافة إلى العاملين بالنادي.

- محمد سراج الدين عضوًا بشركة الأهلي للمنشآت

تعيين محمد سراج الدين، عضو المجلس السابق، عضوًا بشركة الأهلي للمنشآت.

- مهند مجدي مستشارًا لمجلس الإدارة لملف النشاط الرياضي

تعيين مهند مجدي، عضو مجلس الإدارة السابق، مستشارًا لمجلس الإدارة للنشاط الرياضي، على أن يقوم بالتنسيق الكامل مع خالد العوضي، مدير النشاط الرياضي؛ لتطوير كافة الأنشطة ووضع رؤية للاستثمار وتطوير الأداء.

- مي عاطف مستشارًا هندسيًا لمؤسسة الأهلي المجتمعية

الاستعانة بالمهندسة مي عاطف، عضو المجلس السابق، كمستشار هندسي لمؤسسة الأهلي المجتمعية، وكذلك التنسيق مع المهندس سامح على كامل المستشار الهندسي لمجلس الإدارة فيما يتعلق بمشروع حمام السباحة بفرع النادي في القاهرة الجديدة.

- تكليف محمد الغزاوي ورويدا هشام بتطوير ملف الهيكلة الإدارية للأهلي

تكليف كل من محمد الغزاوي ورويدا هشام عضوي المجلس، بالعمل على تطوير الهيكلة الإدارية والتحول الرقمي في التشغيل الذكي المستدام، مع الاستعانة بالدكتور محمد الصبان، مستشار مجلس الإدارة لتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، بالتنسيق الكامل مع الدكتور سعد شلبي، المدير التنفيذي للنادي.

- المستشار محمود فهمي رئيسًا للجنة القانونية للأهلي

تكليف المستشار محمود فهمي، برئاسة اللجنة القانونية وفض المنازعات، على أن تضم اللجنة كلا من الأستاذ محمد عثمان، والمستشار شادي البرقوقي مستشاري مجلس الإدارة.

- الجارحي رئيسًا للجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة "سيدات"

تكليف محمد الجارحي، عضو مجلس الإدارة، برئاسة اللجنة العليا المنظمة لبطولة أفريقيا للأندية لكرة السلة سيدات التي يستضيفها النادي خلال الفترة من 5 إلى 14 ديسمبر المقبل.

كما تم تكليف كلا من إبراهيم العامري ورويدا هشام، عضوي مجلس الإدارة نائبين لرئيس اللجنة العليا المنظمة للبطولة.