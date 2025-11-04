حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 مباراة وادي دجلة وحرس الحدود في بطولة الدوري المصري.

والتقى وادي دجلة مع حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر وادي دجلة بالتسجيل في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول عن طريق فرانك بولي، بعد تسديدة قوية من الجانب الأيسر سكنت الشباك.

قبل أن يتعادل فريق حرس الحدود في الدقيقة 42 عن طريق محمد النجيلي بعدما استلم كرة عرضية من الجبهة اليسرى ومن ثم سدد الكرة في المرمى.

وكان فريق حرس الحدود يتطلع لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد تعثره في آخر 3 مواجهات بالدوري، حيث تلقى هزيمة من سيراميكا بنتيجة 3-0 ثم الخسارة من الإسماعيلي بنتيجة 3-1، وبعدها التعادل دون أهداف مع غزل المحلة، قبل أن يتعادل مع وادي دجلة اليوم.

أما فريق وادي دجلة فكان يرغب هو الأخر في تحقيق الفوز أمام حرس الحدود بعد الفوز الذي حققه في مباراة الجولة الماضية ضد الاتحاد السكندري، إلا أنه تعادل في لقاء الليلة.

وبهذه النتيجة، وصل فريق وادي دجلة للنقطة الـ 20 في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويعد هذا التعادل الخامس لـ"غزلان" وادي دجلة في الموسم الحالي، حيث لعب 13 مباراة انتصر في 5 وتعادل مثلهم وتلقى 3 هزائم.