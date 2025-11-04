المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 1
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

- -
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

- -
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

الخامس للغزلان.. دجلة يتعادل مع حرس الحدود في الدوري

محمد جلال

كتب - محمد جلال

04:41 م 04/11/2025
احتفال علي حسين مهاجم وادي دجلة أمام زد

وادي دجلة - صورة أرشيفية

حسمت نتيجة التعادل الإيجابي 1-1 مباراة وادي دجلة وحرس الحدود في بطولة الدوري المصري.

والتقى وادي دجلة مع حرس الحدود مساء اليوم الثلاثاء، على استاد السلام، ضمن مباريات الجولة 13 لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبادر وادي دجلة بالتسجيل في الدقيقة 19 من زمن الشوط الأول عن طريق فرانك بولي، بعد تسديدة قوية من الجانب الأيسر سكنت الشباك.

قبل أن يتعادل فريق حرس الحدود في الدقيقة 42 عن طريق محمد النجيلي بعدما استلم كرة عرضية من الجبهة اليسرى ومن ثم سدد الكرة في المرمى.

وكان فريق حرس الحدود يتطلع لتحقيق الفوز في هذه المباراة بعد تعثره في آخر 3 مواجهات بالدوري، حيث تلقى هزيمة من سيراميكا بنتيجة 3-0 ثم الخسارة من الإسماعيلي بنتيجة 3-1، وبعدها التعادل دون أهداف مع غزل المحلة، قبل أن يتعادل مع وادي دجلة اليوم.

أما فريق وادي دجلة فكان يرغب هو الأخر في تحقيق الفوز أمام حرس الحدود بعد الفوز الذي حققه في مباراة الجولة الماضية ضد الاتحاد السكندري، إلا أنه تعادل في لقاء الليلة.

وبهذه النتيجة، وصل فريق وادي دجلة للنقطة الـ 20 في المركز السادس بجدول ترتيب مسابقة الدوري المصري الممتاز، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

ويعد هذا التعادل الخامس لـ"غزلان" وادي دجلة في الموسم الحالي، حيث لعب 13 مباراة انتصر في 5 وتعادل مثلهم وتلقى 3 هزائم.

مباراة حرس الحدود القادمة
حرس الحدود الدوري المصري وادي دجلة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

ما قبل المباراة
سلافيا براج

سلافيا براج

- -
أرسنال

أرسنال

3

أرسنال جمع العلامة الكاملة حتى الآن في منافسات دوري أبطال أوروبا بـ9 نقاط، بينما اكتفى سلافيا براج بالحصول على نقطتين فقط في انتظار الفوز الأول هذا الموسم.

تفاصيل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg