تختتم مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز بإقامة مباراتين، حيث يلتقي زد مع البنك الأهلي، بينما يستضيف المقاولون العرب نظيره سموحة.

في المباراة الأولى، يدخل فريق البنك الأهلي بقيادة مديره الفني أيمن الرمادي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد التعادل الثمين الذي حققه أمام الزمالك في الجولة الماضية، ويأمل الفريق في مواصلة نتائجه الإيجابية لتحسين موقعه في جدول الترتيب، إذ يحتل المركز الحادي عشر برصيد 15 نقطة.

في المقابل، يسعى فريق زد بقيادة محمد شوقي لتحقيق الفوز والعودة لطريق الانتصارات، خاصة أنه يتفوق على البنك الأهلي بمركزين في جدول المسابقة، حيث يحتل المركز التاسع برصيد 16 نقطة من 12 مباراة.

أما في المباراة الثانية، فيستضيف فريق المقاولون العرب نظيره سموحة على ملعب الجبل الأخضر، في مواجهة يسعى خلالها أصحاب الأرض للبناء على الفوز الأخير أمام مودرن سبورت من أجل التقدم في جدول الترتيب والابتعاد عن مراكز الهبوط.

ويحتل المقاولون العرب المركز التاسع عشر برصيد 9 نقاط جمعها من 12 مباراة، بينما يدخل سموحة اللقاء وهو في المركز الثاني عشر برصيد 15 نقطة من 11 مباراة، طامحًا للعودة بالنقاط الثلاث ومواصلة التقدم نحو النصف الأعلى من جدول الدوري.

أحداث مباراة زد ضد البنك الأهلي

1: انطلقت المباراة.

11: أحمد ياسر ريان يسجل هدف التقدم للبنك الأهلي من ركلة جزاء.

45+3: محمود صابر عبد المحسن يسجل هدف التعادل لفريق زد.

انتهاء الشوط الأول.

أحداث مباراة المقاولون العرب ضد سموحة

1: انطلقت المباراة.

22: محمد شكري يسجل هدف التقدم للمقاولون العرب، لكن الحكم ألغاه بعد العودة لتقنية الفيديو، بسبب وجود دفع من شكري لمدافع سموحة بيده.

26: عبده يحيى يسجل هدف التقدم لفريق سموحة من تسديدة قوية داخل منطقة الجزاء.

45+2: شكري نجيب يسجل هدف التعادل للمقاولون العرب.

انتهاء الشوط الأول.