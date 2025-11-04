انتهت مواجهة المقاولون العرب وسموحة بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

التعادل يحسم مواجهة المقاولون العرب وسموحة

شهد الشوط الأول إثارة مبكرة، حيث سجل محمد شكري هدفًا للمقاولون في الدقيقة 22، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي وجود دفع على مدافع سموحة.

وفي الدقيقة 26، نجح عبده يحيى في تسجيل هدف التقدم لسموحة بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك شكري نجيب التعادل للمقاولون في الدقيقة (45+2) بعد متابعة مميزة أمام المرمى.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة والهجمات، لكن الدفاع والحراس حالوا دون تسجيل أي أهداف إضافية، لينتهي اللقاء بتعادل عادل بين الفريقين.

وبهذه النتيجة، رفع المقاولون العرب رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع عشر، فيما وصل سموحة إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

