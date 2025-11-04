المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 2
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 2
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

0 3
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 0
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

1 1
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

شكري نجيب ينقذ المقاولون من الخسارة أمام سموحة في الدوري المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

07:24 م 04/11/2025
مباراة المقاولون العرب وإنبي

المقاولون يتعادل مع سموحة

انتهت مواجهة المقاولون العرب وسموحة بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الثلاثاء على ملعب الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

التعادل يحسم مواجهة المقاولون العرب وسموحة

شهد الشوط الأول إثارة مبكرة، حيث سجل محمد شكري هدفًا للمقاولون في الدقيقة 22، لكن الحكم ألغاه بعد العودة إلى تقنية الفيديو بداعي وجود دفع على مدافع سموحة.

وفي الدقيقة 26، نجح عبده يحيى في تسجيل هدف التقدم لسموحة بتسديدة قوية داخل منطقة الجزاء، قبل أن يدرك شكري نجيب التعادل للمقاولون في الدقيقة (45+2) بعد متابعة مميزة أمام المرمى.

وفي الشوط الثاني تبادل الفريقان السيطرة والهجمات، لكن الدفاع والحراس حالوا دون تسجيل أي أهداف إضافية، لينتهي اللقاء بتعادل عادل بين الفريقين.

وبهذه النتيجة، رفع المقاولون العرب رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع عشر، فيما وصل سموحة إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

الدوري المصري المقاولون العرب سموحة نتائج مباريات الدوري المصري المقاولون العرب ضد سموحة

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

