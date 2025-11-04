زد يفرض التعادل على البنك الأهلي في الدوري المصري

انتهت مواجهة زد والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تعادل مثير بين زد والبنك الأهلي

بدأت المباراة بحذر من الفريقين، قبل أن ينجح البنك الأهلي في التقدم عند الدقيقة 11 عن طريق أحمد ياسر ريان من ركلة جزاء نفذها بنجاح، مانحًا فريقه الأفضلية في الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، تمكن محمود صابر عبد المحسن من إدراك التعادل لفريق زد في الدقيقة (45+3) بعد هجمة منظمة ترجمها بنجاح داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني حاول الفريقان خطف هدف الفوز، إلا أن التنظيم الدفاعي الجيد حال دون تسجيل أي أهداف جديدة، لينتهي اللقاء بتعادل عادل بين الفريقين.

وبهذه النتيجة، رفع زد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل البنك الأهلي إلى 16 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

