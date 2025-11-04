المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العالم تحت 17 عاما
هايتي

هايتي

1 4
15:30
مصر

مصر

دوري أبطال أوروبا
ليفربول

ليفربول

0 0
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

دوري أبطال أوروبا
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 2
22:00
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

دوري أبطال آسيا للنخبة
السد القطري

السد القطري

1 2
18:00
أهلي جدة

أهلي جدة

دوري أبطال أوروبا
سلافيا براج

سلافيا براج

0 3
19:45
أرسنال

أرسنال

دوري أبطال أوروبا
توتنهام هوتسبر

توتنهام هوتسبر

1 0
22:00
كوبنهاجن

كوبنهاجن

الدوري المصري
زد

زد

1 1
20:00
البنك الاهلي

البنك الاهلي

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

زد يفرض التعادل على البنك الأهلي في الدوري المصري

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:09 م 04/11/2025
جانب من لقاء البنك الأهلي وزد

التعادل يحسم مواجهة زد والبنك الأهلي

انتهت مواجهة زد والبنك الأهلي بالتعادل الإيجابي 1-1، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الثلاثاء ضمن منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تعادل مثير بين زد والبنك الأهلي

بدأت المباراة بحذر من الفريقين، قبل أن ينجح البنك الأهلي في التقدم عند الدقيقة 11 عن طريق أحمد ياسر ريان من ركلة جزاء نفذها بنجاح، مانحًا فريقه الأفضلية في الشوط الأول.

وقبل نهاية الشوط الأول بثلاث دقائق، تمكن محمود صابر عبد المحسن من إدراك التعادل لفريق زد في الدقيقة (45+3) بعد هجمة منظمة ترجمها بنجاح داخل الشباك.

وفي الشوط الثاني حاول الفريقان خطف هدف الفوز، إلا أن التنظيم الدفاعي الجيد حال دون تسجيل أي أهداف جديدة، لينتهي اللقاء بتعادل عادل بين الفريقين.

وبهذه النتيجة، رفع زد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل البنك الأهلي إلى 16 نقطة في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري المصري الممتاز.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري كاملًا اضغط هنا

الدوري المصري زد البنك الأهلي زد ضد البنك الأهلي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

مباشر
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

0 2
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

32

جوووووووووووووووووووووول لويس دياز يسجل الهدف الثاني لبايرن ميونيخ

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
مباشر
ليفربول

ليفربول

0 0
ريال مدريد

ريال مدريد

32

حكم المباراة يذهب إلى تقنية الفيديو للتأكد من صحة ركلة جزاء لصالح ليفربول

تفاصيل المباراة إختر رجل المباراة
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg