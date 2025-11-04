المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أوروبا
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
22:00
بروسيا دورتموند

بروسيا دورتموند

دوري أبطال أوروبا
كلوب بروج

كلوب بروج

- -
22:00
برشلونة

برشلونة

دوري أبطال أوروبا
كاراباج اجدام

كاراباج اجدام

- -
19:45
تشيلسي

تشيلسي

دوري أبطال أوروبا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
نادي كايرات

نادي كايرات

دوري أبطال أوروبا
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:00
أتلتيك بلباو

أتلتيك بلباو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون

إعلان

ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد انتهاء الجولة الثالثة عشرة

يلا كورة

كتب - يلا كورة

10:32 م 04/11/2025
الزمالك والبنك الأهلي

التعادل يفرض كلمته في ختام الجولة الثالثة عشرة

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت ثلاث مباريات متكافئة انتهت جميعها بنتيجة واحدة (1-1).

ترتيب الدوري المصري الممتاز

فعلى استاد السلام، حسم التعادل الإيجابي مواجهة وادي دجلة وحرس الحدود، حيث تقاسم الفريقان النقاط بعد مباراة قوية.

بهذه النتيجة رفع وادي دجلة رصيده إلى 20 نقطة احتل بها المركز السادس في جدول الترتيب، بينما ارتقى حرس الحدود إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى، فرض التعادل نفسه أيضًا على لقاء زد أمام البنك الأهلي، والذي أقيم مساء اليوم.

وبهذا التعادل رفع زد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل البنك الأهلي إلى 16 نقطة في المركز التاسع.

أما المواجهة الثالثة، فجمعت بين المقاولون العرب وسموحة على ملعب الجبل الأخضر، وانتهت أيضًا بالتعادل 1-1.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع عشر، فيما وصل سموحة إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كاملًا، اضغط هنا.

مباراة زد القادمة
الدوري المصري الممتاز – الجولة الثالثة عشرة – وادي

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg