التعادل يفرض كلمته في ختام الجولة الثالثة عشرة

اختتمت مساء اليوم الثلاثاء منافسات الجولة الثالثة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز، والتي شهدت ثلاث مباريات متكافئة انتهت جميعها بنتيجة واحدة (1-1).

ترتيب الدوري المصري الممتاز

فعلى استاد السلام، حسم التعادل الإيجابي مواجهة وادي دجلة وحرس الحدود، حيث تقاسم الفريقان النقاط بعد مباراة قوية.

بهذه النتيجة رفع وادي دجلة رصيده إلى 20 نقطة احتل بها المركز السادس في جدول الترتيب، بينما ارتقى حرس الحدود إلى 13 نقطة في المركز الخامس عشر.

وفي مباراة أخرى، فرض التعادل نفسه أيضًا على لقاء زد أمام البنك الأهلي، والذي أقيم مساء اليوم.

وبهذا التعادل رفع زد رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن، بينما وصل البنك الأهلي إلى 16 نقطة في المركز التاسع.

أما المواجهة الثالثة، فجمعت بين المقاولون العرب وسموحة على ملعب الجبل الأخضر، وانتهت أيضًا بالتعادل 1-1.

ورفع المقاولون العرب رصيده إلى 10 نقاط في المركز السابع عشر، فيما وصل سموحة إلى 16 نقطة في المركز الحادي عشر.

للاطلاع على جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز كاملًا، اضغط هنا.