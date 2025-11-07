كشف مصدر داخل نادي غزل المحلة، عن وجود أزمة كبيرة بين إدارة الفريق، والمدير الفني علاء عبد العال، بسبب ملعب التدريبات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن إدارة النادي كانت قد اتفقت مع المدرب علاء عبد العال، على الانتقال إلى القاهرة، لخوض التدريبات، بسبب رغبة المدرب والتي اتفق معها اللاعبين الأجانب أيضًا.

وأضاف أن اللاعبين تركوا سكنهم، وفسخوا عقود الإيجار في المحلة، بعد إخطارهم بالانتقال إلى القاهرة.

وتابع أن الإدارة تراجعت عن القرار خوفًا من الجماهير، وهذا تسبب في غضب علاء عبد العال المدير الفني للفريق.

واشار إلى أن اللاعبين في حالة غضب كبيرة، بسبب ما حدث معهم، خاصة وأنهم تضرروا ماديًا.

وأتم أن علاء عبدالعال غاضب، ويفكر في الرحيل عن تدريب الفريق، بسبب التخبط في القرارات من جانب الإدارة.