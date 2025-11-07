المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: أزمة كبيرة في غزل المحلة بين الإدارة وعلاء عبد العال

عبد الرحمن طارق

كتب - عبد الرحمن طارق

12:04 ص 07/11/2025
علاء عبد العال

علاء عبد العال مدرب غزل المحلة

كشف مصدر داخل نادي غزل المحلة، عن وجود أزمة كبيرة بين إدارة الفريق، والمدير الفني علاء عبد العال، بسبب ملعب التدريبات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة، أن إدارة النادي كانت قد اتفقت مع المدرب علاء عبد العال، على الانتقال إلى القاهرة، لخوض التدريبات، بسبب رغبة المدرب والتي اتفق معها اللاعبين الأجانب أيضًا.

وأضاف أن اللاعبين تركوا سكنهم، وفسخوا عقود الإيجار في المحلة، بعد إخطارهم بالانتقال إلى القاهرة.

وتابع أن الإدارة تراجعت عن القرار خوفًا من الجماهير، وهذا تسبب في غضب علاء عبد العال المدير الفني للفريق.

واشار إلى أن اللاعبين في حالة غضب كبيرة، بسبب ما حدث معهم، خاصة وأنهم تضرروا ماديًا.

وأتم أن علاء عبدالعال غاضب، ويفكر في الرحيل عن تدريب الفريق، بسبب التخبط في القرارات من جانب الإدارة.

مباراة غزل المحلة القادمة
غزل المحلة استاد القاهرة علاء عبد العال

