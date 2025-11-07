المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات

كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

- -
15:30
فنزويلا

فنزويلا

دوري نجوم قطر
الشمال

الشمال

- -
16:30
الوكرة

الوكرة

الدوري السعودي
النجمة

النجمة

- -
19:30
الهلال

الهلال

الدوري الألماني
فيردر بريمن

فيردر بريمن

- -
21:30
فولفسبورج

فولفسبورج

الدوري الإيطالي
بيزا كالتشيو

بيزا كالتشيو

- -
21:45
كريمونيسي

كريمونيسي

الدوري الإسباني
إلتشي

إلتشي

- -
22:00
ريال سوسيداد

ريال سوسيداد

شيكو بانزا: أقدم كل الاحترام للأهلي.. لكن هدفنا الفوز في النهائي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

11:00 ص 07/11/2025
شيكو بانزا

شيكو بانزا لاعب الزمالك

تحدث الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الانتصار ضد بيراميدز، ومواجهة النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

لمتابعة كل جديد عن كأس السوبر المصري للأبطال.. اضغط هنا

تصريحات شيكو بانزا

وقال بانزا في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "كانت مباراة في غاية الصعوبة، وقدم الزمالك أداءً جيدًا، كل اللاعبين والمدير الفني، لذلك نحن سعداء بوصولنا إلى النهائي".

أضاف: "الأهلي فريق جيد وأقدم له كل الاحترام والتقدير، لكن النهائي يختلف وهدفنا هو الفوز التي تحتاج إلا للفوز".

وتأهل الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي، الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب محمد بن زايد، إمارة في أبو ظبي.

وكان عبد الناصر محمد مدير الكرة في الزمالك، كشف موقف خوان بيزيرا من خوض النهائي ضد الأهلي.. طالع التفاصيل من هنا

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الأهلي بيراميدز كأس السوبر المصري شيكو بانزا نهائي كأس السوبر

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

