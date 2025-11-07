تحدث الأنجولي شيكو بانزا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن الانتصار ضد بيراميدز، ومواجهة النادي الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال.

الزمالك تأهل إلى نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، على حساب بيراميدز بركلات الترجيح (5-4)، بعد نهاية اللقاء بالتعادل السلبي دون أهداف.

تصريحات شيكو بانزا

وقال بانزا في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "كانت مباراة في غاية الصعوبة، وقدم الزمالك أداءً جيدًا، كل اللاعبين والمدير الفني، لذلك نحن سعداء بوصولنا إلى النهائي".

أضاف: "الأهلي فريق جيد وأقدم له كل الاحترام والتقدير، لكن النهائي يختلف وهدفنا هو الفوز التي تحتاج إلا للفوز".

وتأهل الزمالك لملاقاة غريمه التقليدي، الأهلي في نهائي كأس السوبر المصري للأبطال، مساء يوم الأحد المقبل في تمام الخامسة والنصف مساءً، على ملعب محمد بن زايد، إمارة في أبو ظبي.

