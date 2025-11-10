المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
Advertisement
كأس العالم تحت 17 عاما
مصر

مصر

0 3
17:45
إنجلترا

إنجلترا

كأس العالم تحت 17 عاما
زامبيا

زامبيا

1 1
16:45
البرازيل

البرازيل

كأس العالم تحت 17 عاما
كوريا الجنوبية

كوريا الجنوبية

3 1
14:30
كوت ديفوار

كوت ديفوار

كأس العالم تحت 17 عاما
سويسرا

سويسرا

3 1
14:30
المكسيك

المكسيك

مصدر ليلا كورة: الزمالك يدرس اللجوء للمحكمة الفيدرالية السويسرية في قضية فرجاني ساسي

محمد خيري

كتب - محمد خيري

08:41 م 10/11/2025
فرجاني ساسي

فرجاني ساسي

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، التوجه إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، بشأن قضية التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق.

واتخذت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، قرارًا ضد نادي الزمالك، حول مستحقات فرجاني ساسي.

وحصل فرجاني ساسي، على حكم قضائي نهائي ضد نادي الزمالك بقيمة 500 ألف يورو.

ويسعى نادي الزمالك، إلى تمديد مهلة تنفيذ الحكم الصادر لصالح فرجاني ساسي المتعلق بمستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

ويريد نادي الزمالك، تأجيل موعد دفع مستحقات فرجاني ساسي، لما بعد شهر يناير المقبل، في ظل القضايا المتراكمة على النادي.

ولعب فرجاني ساسي لنادي الزمالك في الفترة من 2018 وحتى 2021، ورحل بعد نهاية عقده مع النادي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قد أصدر 4 عقوبات ضد نادي الزمالك، بشأن مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

كما أن لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أصدرت حكمًا لـ محمد أشرف روقا لاعب الفريق السابق بقيمة 5 ملايين جنيه.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك فرجاني ساسي

