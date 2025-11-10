يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك، التوجه إلى المحكمة الفيدرالية السويسرية، بشأن قضية التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق السابق.

واتخذت المحكمة الرياضية الدولية "كاس"، قرارًا ضد نادي الزمالك، حول مستحقات فرجاني ساسي.

وحصل فرجاني ساسي، على حكم قضائي نهائي ضد نادي الزمالك بقيمة 500 ألف يورو.

ويسعى نادي الزمالك، إلى تمديد مهلة تنفيذ الحكم الصادر لصالح فرجاني ساسي المتعلق بمستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

ويريد نادي الزمالك، تأجيل موعد دفع مستحقات فرجاني ساسي، لما بعد شهر يناير المقبل، في ظل القضايا المتراكمة على النادي.

ولعب فرجاني ساسي لنادي الزمالك في الفترة من 2018 وحتى 2021، ورحل بعد نهاية عقده مع النادي.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، قد أصدر 4 عقوبات ضد نادي الزمالك، بشأن مستحقات البرتغالي جوزيه جوميز مدرب الفريق السابق.

كما أن لجنة شؤون اللاعبين في الاتحاد المصري لكرة القدم، قد أصدرت حكمًا لـ محمد أشرف روقا لاعب الفريق السابق بقيمة 5 ملايين جنيه.