مرافعة 40 دقيقة وجلسة في ديسمبر.. تطورات قضية أرض أكتوبر بعد نظر طعن الزمالك

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

02:05 م 11/11/2025
مقر الزمالك

مقر الزمالك

نظرت الدائرة الرابعة بمجلس الدولة بالرحاب الطعن المقدم من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز حدائق أكتوبر بشأن سحب الأرض المخصصة للنادي بمدينة السادس من أكتوبر.

وحضر في الجلسة عن الزمالك كل من الدكتور كمال شعيب المستشار القانوني للنادي ومحمد عناني وعدد من المحاميين بالإدارة القانونية للنادي.

وزارة الإسكان توضح أسباب سحب أرض نادي الزمالك بـ6 أكتوبر

واستمرت المرافعة عن الزمالك لمدة قاربت 40 دقيقة ودفع فيها المستشار القانوني بانعدام القرار المطعون عليه وصدوره من غير مختص بإصداره ومخالفة القرار المطعون لللائحة العقارية، والإجراءات الواجب إتباعها في هذا الشأن، وتمسك بعدم انتهاء مهلة تنفيذ الأعمال المقررة الممنوحة للنادي.

وتم إحالة القضية لهيئة المفوضين وتحديد جلسة يوم 23 ديسمبر لإعلان قرار هيئة المفوضين بشأن هذا الأمر.

ويأتي ذلك ضمن مساعي الزمالك لاستعادة أرض النادي بالسادس من أكتوبر.

وكانت وزارة الإسكان قررت سحب الأرض في شهر أغسطس الماضي والتي كان من المقرر أن يقام عليها فرع الزمالك الجديد بمدينة 6 أكتوبر.

"مشروع مع إيقاف التنفيذ".. الأقمار الصناعية تكشف حالة أرض الزمالك على مدار 10 سنوات (صور)

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك كمال شعيب أرض 6 أكتوبر أرض أكتوبر وزير الإسكان هيئة المفوضين

