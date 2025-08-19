كشفت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية سبب سحب الأرض الخاصة بنادي الزمالك في مدينة 6 أكتوبر.

وكان نادي الزمالك قد أعلن مساء أمس الإثنين عن سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر والتي كان من المقرر أن يقيم عليها فرع النادي الجديد.

وجاء بيان وزارة الإسكان كالتالي:

بيان توضيحي

فيما يخص قرار سحب الأرض المخصصة لنادي الزمالك بمدينة حدائق أكتوبر، فقد تم تخصيص الأرض لنادي الزمالك منذ عام 2003، وتم منح جميع المهل اللازمة والتيسيرات، وفي عام 2020 تم صدور قرار بإلغاء تخصيص الأرض لعدم اثبات الجدية في التنفيذ.

وفي عام 2021 وجه فخامة السيد رئيس الجمهورية دعمًا لقطاع الرياضة والمشتركين في النادي، بالآتي:

- قيام وزارة الاسكان منح نادي الزمالك مدة عامين كمهلة إضافية أخيرة لنهو كافة الإنشاءات واستكمال جميع الأعمال على قطعة الأرض المذكورة.

- مع أخد التعهدات اللازمة على النادي بأيلولة قطعة الأرض بما عليها لجهاز مدينة حدائق أكتوبر حال عدم الالتزام بتنفيذ ذلك بكل دقة.

تم انتهاء المهلة الممنوحة لنادي الزمالك في 10 نوفمبر 2023 وكانت نسبة إنجاز الأعمال في ذلك الوقت لا تتعدى 1%؜ من المشروع.