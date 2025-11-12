المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
المستشار القانوني للزمالك: أقمنا دعوى قضائية لإلغاء قرار سحب أرض النادي.. ولم نخطئ في الملف إطلاقًا

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

12:24 ص 12/11/2025
مقر الزمالك

مقر نادي الزمالك

كشف كمال شعيب، المستشار القانوني للزمالك، آخر التطورات المتعلقة بملف أرض النادي بمدينة السادس من أكتوبر، موضحًا تحركات الأبيض من أجل الحفاظ على حقوقه كما ذكر خلال تصريحاته.

ونظرت الدائرة الرابعة بمجلس الدولة بالرحاب الطعن المقدم من حسين لبيب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، ضد قرار وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، ورئيس جهاز حدائق أكتوبر بشأن سحب الأرض المخصصة للنادي بمدينة السادس من أكتوبر.

تصريحات المستشار القانوني للزمالك

استهل كمال شعيب، المستشار القانوني للزمالك، تصريحاته التي أدلى بها عبر قناة "إم بي سي مصر 2"، قائلًا: "ملف أرض نادي الزمالك في مدينة السادس من أكتوبر بالنسبة للإدارة والنادي، أمر عظيم وحلم لجماهير القلعة البيضاء وبالتالي النادي يتحرك في كافة الاتجاهات من أجل الحصول على حقه".

وأضاف: "قررنا إقامة دعوى قضائية لإلغاء القرار الباطل من وجهة نظرنا الصادر من جهاز حدائق أكتوبر، اليوم كانت الجلسة الأولى لنظر القضية وأوضحنا أن القرار منعدم وباطل وبكل صراحة ذكرنا أن الجهاز خالف كل الإجراءات المتبعة التي ينص عليها القانون بخصوص قطعة أرض الزمالك".

وأكمل: "الجلسة تم تأجيلها حتى 23 ديسمبر المقبل، لإيداعها في تقرير هيئة المفوضين، وكان من المهم بالنسبة لنا أن نوضح صحة الموقف القانوني لنادي الزمالك، لأن القرارات التي تم اتخاذها للأسف قرارات غير صحيحة".

وواصل: "مجلس الزمالك لم يخطئ في هذا الملف، وكل الإجراءات تم اتباعها بشكل قانوني، وسحب الأرض وكافة الإجراءات التي تم اتخاذها بحق النادي بخصوص الأرض نرى أنها لم يكن يجب لها أن تتم".

وزاد: "قدمنا ملفًا يثبت صحة موقفنا ويثبت بطلان القرار الصادر بسحب الأرض، الجلسة المقبلة ستشهد الاطلاع على تقرير هيئة المفوضين، ونسأل الله أن يكون التقرير في صالحنا".

واستكمل: "تحقيقات النيابة بطبيعتها سرية وما تم طلبه مننا قمنا بتقديمه، ولن نتأخر عن تلبية كافة الطلبات، وليس لدينا ما نخفيه، وأؤكد أن ملف أرض نادي الزمالك لا يتضمن مخالفة قانونية من نادي الزمالك".

وأتم المستشار القانوني للزمالك، حديثه: "من الوارد وجود معاينة للاطلاع على حجم الإنشاءات".

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك نادي الزمالك كمال شعيب المستشار القانوني للزمالك

