شهدت الفترة الماضية محاولات رسمية من جانب إدارة نادي الزمالك لإتمام فسخ العقد مع المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، حيث اشترط المدرب الحصول على كامل عقده من أجل فسخ العقد.

ويحق للمدرب البلجيكي الحصول على كامل عقده حتى نهاية الموسم، إلا أن حدث اتفاقًا بين الطرفين تم من خلاله ترحيب البلجيكي بالتنازل عن جزء مستحقاته بحسب ما عمله "يلا كورة".

الاتفاق لم يُنفذ

قال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، اليوم الأحد، إن الاتفاق بين إدارة الزمالك مع المدرب يانيك فيريرا لم يُنفذ رغم ترحيب المدرب بعدم حصوله على مستحقاته كاملة.

وكانت إدارة نادي الزمالك قامت بفسخ العقد مع المدرب البلجيكي بسبب سوء النتائج، حيث لم يحقق الفريق الأبيض الفوز في آخر أربع مناسبات الأمر الذي أدى لإقالته.

وتولى أحمد عبد الرؤوف الأمور الفنية لفريق الزمالك، حيث كانت البداية بمواجهة طلائع الجيش في مسابقة الدوري ثم خوض منافسات كأس السوبر المصري.

وفشل فريق الزمالك في التتويج بلقب السوبر عقب الخسارة من الأهلي بنتيجة 2-0 مساء الأحد الماضي في لقاء أُقيم على ملعب "محمد بن زايد" في العاصمة الإماراتية "أبو ظبي".

تهديد بالشكوى للفيفا

وأوضح المصدر لـ"يلا كورة"، أن المدير الفني يانيك فيريرا هدد باللجوء إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، إذا لم يحصل على مستحقاته، حيث تمسك البلجيكي بالمستحقات كاملة.

وجاءت هذه الخطوة من جانب المدرب البلجيكي بسبب عدم تنفيذ إدارة الزمالك اتفاقها، حيث كان يحصل فيريرا على راتب شهري يقدر بـ55 ألف دولار.

محاولة من الزمالك

كشف مصدر في نادي الزمالك لـ"يلا كورة"، أن إدارة "القلعة البيضاء" تقوم بمحاولة من أجل توفير الأموال المطلوبة من أجل إنهاء أزمة مستحقات فيريرا دون اللجوء إلى "فيفا".

ووفقًا لموقع "ترانسفير ماركت"، فإن يانيك فيريرا قاد فريق الزمالك في 13 مناسبة حقق من خلالها الفوز في سبع مباريات مقابل أربع تعادلات وخسارتين في مسابقة الدوري أمام الأهلي ووادي دجلة في مسابقة الدوري.