المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
Advertisement
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
تصفيات كأس العالم-آسيا
العراق

العراق

- -
18:00
الإمارات

الإمارات

مباريات ودية - منتخبات
تونس

تونس

- -
21:30
البرازيل

البرازيل

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسبانيا

إسبانيا

- -
21:45
تركيا

تركيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
السويد

السويد

- -
21:45
سلوفينيا

سلوفينيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا
إسكتلندا

إسكتلندا

- -
21:45
الدنمارك

الدنمارك

تصفيات كأس العالم-أوروبا
بلجيكا

بلجيكا

- -
21:45
ليشتنشتاين

ليشتنشتاين

مباريات ودية - منتخبات
المغرب

المغرب

- -
21:00
أوغندا

أوغندا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

كمال درويش: لا أعرف إمكانيات جون إدوارد.. والأموال في الأهلي أكثر من اللازم

سليمان غريب

كتب - سليمان غريب

10:43 ص 18/11/2025
كمال درويش

كمال درويش رئيس الزمالك الأسبق

طالب كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق بضرورة أن تتحول الألعاب الأخرى إلى هواة، كاشفًا أن الأموال في النادي الأهلي أكثر من اللازم.

وقال درويش في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "الألعاب الأخرى غير منتجة ماليا، ولا يستفيد الزمالك من وراءها من الناحية المالية، والحل أن تتحول إلى هواة فقط، ولو كنت مسؤولًا سأطبق هذا القرار".

للتعرف على ترتيب الدوري المصري اضغط هنا

وأضاف:" ما يحدث في الأهلي ظاهرة غير طبيعية، والأموال فيه أكثر من اللازم، وهناك رعاة ومستثمرين وغير ذلك".

وعن سبب الفجوة المالية بين الأهلي والزمالك، أكد درويش، قائلًا: "المجالس واللجان التي تم تعيينها في الزمالك بعد 2005 لم يكن لديها سياسة مالية، والنادي بيشتغل يوم بيومه والزمالك تأخر كثيرا مقارنة بالأهلي".

وبسؤاله عن تجربة جون إدوارد في منصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء، رد، قائلًا: "لا أعرف إمكانيات جون إدوارد حتى أستطيع الحكم عليه، وأنا موافق على تجربة المدير الرياضي من حيث الشكل، ويجب أن تكون تحت مراقبة شديدة".

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبدء مشواره في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ضد زيسكو الزامبي باستاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل.

طاقم جيبوتي.. حكام مباراة الزمالك وزيسكو في الكونفدرالية

الأهلي الزمالك الدوري المصري زيزو كمال درويش صالح جمعة

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك



قد يعجبك

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

play and win

توقع الآن موسم 2025-2026
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg