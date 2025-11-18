طالب كمال درويش رئيس نادي الزمالك الأسبق بضرورة أن تتحول الألعاب الأخرى إلى هواة، كاشفًا أن الأموال في النادي الأهلي أكثر من اللازم.

وقال درويش في تصريحات عبر قناة أون سبورت: "الألعاب الأخرى غير منتجة ماليا، ولا يستفيد الزمالك من وراءها من الناحية المالية، والحل أن تتحول إلى هواة فقط، ولو كنت مسؤولًا سأطبق هذا القرار".

وأضاف:" ما يحدث في الأهلي ظاهرة غير طبيعية، والأموال فيه أكثر من اللازم، وهناك رعاة ومستثمرين وغير ذلك".

وعن سبب الفجوة المالية بين الأهلي والزمالك، أكد درويش، قائلًا: "المجالس واللجان التي تم تعيينها في الزمالك بعد 2005 لم يكن لديها سياسة مالية، والنادي بيشتغل يوم بيومه والزمالك تأخر كثيرا مقارنة بالأهلي".

وبسؤاله عن تجربة جون إدوارد في منصب المدير الرياضي للقلعة البيضاء، رد، قائلًا: "لا أعرف إمكانيات جون إدوارد حتى أستطيع الحكم عليه، وأنا موافق على تجربة المدير الرياضي من حيث الشكل، ويجب أن تكون تحت مراقبة شديدة".

وفي سياق آخر، يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لبدء مشواره في دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية ضد زيسكو الزامبي باستاد القاهرة الدولي يوم الأحد المقبل.

