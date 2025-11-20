المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كأس العالم تحت 17 عاما
المغرب

المغرب

- -
17:45
البرازيل

البرازيل

الدوري السعودي
أهلي جدة

أهلي جدة

- -
19:30
القادسية

القادسية

دوري أبطال أفريقيا
الهلال السوداني

الهلال السوداني

- -
15:00
مولودية الجزائر

مولودية الجزائر

الدوري السعودي
الاتحاد

الاتحاد

- -
17:15
الرياض

الرياض

دوري القسم الثاني-أ
بروكسي

بروكسي

- -
14:30
الانتاج الحربي

الانتاج الحربي

كأس العالم تحت 17 عاما
البرتغال

البرتغال

- -
16:45
سويسرا

سويسرا

الدوري الفرنسي
نيس

نيس

- -
21:45
مارسيليا

مارسيليا

الأهلي يقدم 5 شكاوى رسمية ضد نائب رئيس البنك الأهلي

عمر سلامة

كتب - عمر سلامة

02:52 م 20/11/2025
الأهلي

الأهلي

كلفت إدارة النادي الأهلي اليوم المستشار القانوني، محمد عثمان، بتقديم شكاوى عاجلة لكل من: أحمد كجوك، وزير المالية، و محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، واأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، حيال التصريحات الصادرة عن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، والتي تضمنت تجاوزات ضد النادي وجماهيره وبعض مؤسسات الدولة.

وجاءت هذه الشكاوى وفقًا للصلاحيات التالية: وزارة المالية باعتبارها المالكة للبنك الأهلي، ومحافظ البنك المركزي باعتباره الجهة الرقابية على البنوك، ووزارة التعليم بعد الإشارة إلى تصريحات أبو الفتوح التي هاجم فيها منظومة التعليم، ووزارة الشباب والرياضة لمسؤوليتها عن المؤسسات الرياضية والشباب المصري. كما تم تكليف المستشار القانوني بتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام بهذا الشأن.

وأوضحت الإدارة أن هذه الخطوة تأتي بهدف حماية حقوق النادي وجماهيره ومنع تكرار مثل هذه التصرفات التي تثير الفتن بين أبناء الشعب، خاصة في ظل الحاجة الملحة للتكاتف ووحدة الصف لمواجهة التحديات الراهنة.

وانتشرت العديد من التصريحات ليحيى أبو الفتوح التي تحدث خلالها عن النادي الأهلي وجماهيره، خلال إحدى المؤتمرات التي أقيمت أمس الأربعاء.

May be an image of text

الأهلي الدوري المصري البنك الأهلي

أخبار الميركاتو

اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

