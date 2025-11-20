الأهلي يقدم 5 شكاوى رسمية ضد نائب رئيس البنك الأهلي

كلفت إدارة النادي الأهلي اليوم المستشار القانوني، محمد عثمان، بتقديم شكاوى عاجلة لكل من: أحمد كجوك، وزير المالية، و محمد عبد اللطيف، وزير التعليم، واأشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي، حيال التصريحات الصادرة عن يحيى أبو الفتوح، نائب رئيس البنك الأهلي، والتي تضمنت تجاوزات ضد النادي وجماهيره وبعض مؤسسات الدولة.

وجاءت هذه الشكاوى وفقًا للصلاحيات التالية: وزارة المالية باعتبارها المالكة للبنك الأهلي، ومحافظ البنك المركزي باعتباره الجهة الرقابية على البنوك، ووزارة التعليم بعد الإشارة إلى تصريحات أبو الفتوح التي هاجم فيها منظومة التعليم، ووزارة الشباب والرياضة لمسؤوليتها عن المؤسسات الرياضية والشباب المصري. كما تم تكليف المستشار القانوني بتقديم بلاغ رسمي إلى النائب العام بهذا الشأن.

وأوضحت الإدارة أن هذه الخطوة تأتي بهدف حماية حقوق النادي وجماهيره ومنع تكرار مثل هذه التصرفات التي تثير الفتن بين أبناء الشعب، خاصة في ظل الحاجة الملحة للتكاتف ووحدة الصف لمواجهة التحديات الراهنة.

وانتشرت العديد من التصريحات ليحيى أبو الفتوح التي تحدث خلالها عن النادي الأهلي وجماهيره، خلال إحدى المؤتمرات التي أقيمت أمس الأربعاء.