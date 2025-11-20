أكد محمد أحمد سلامة رئيس نادي الإتحاد السكندري، أنه لا توجد مستحقات مالية متأخرة للمهدي سليمان حارس الفريق السابق والحالي لنادي الزمالك.

وقال رئيس الاتحاد السكندري في بيان رسمي، إنه لا توجد أي مستحقات مالية متأخرة للاعب المهدي سليمان لدى النادي عن أي موسم سابق، وأن النادي يمتلك المستندات الرسمية التي تثبت ذلك بشكل واضح وقانوني، وفق العقود الموقعة واللوائح المنظمة لعلاقة اللاعبين بالأندية.

وشدد رئيس النادي السكندري، على أن الموقف القانوني للنادي كامل وسليم، وأن كل الحقوق المالية والإدارية محفوظة، ولا يستند النادي في مواقفه إلا لما هو ثابت بالأوراق.

وأوضح رئيس الاتحاد السكندري، أنه في انتظار أي مخاطبات أو شكاوى رسمية تصل من اتحاد الكرة بخصوص هذا الملف، وسيتم التعامل معها فورًا وبمنتهى الشفافية، واتخاذ الإجراءات اللازمة التي تحفظ حق النادي دون أي تهاون.

وأكد محمد أحمد سلامة، احترامه الكامل لجميع اللاعبين الحاليين والسابقين، مع الالتزام الكامل بتطبيق اللوائح وحفظ الحقوق وفق المستندات الرسمية فقط، بعيدًا عن أي تصريحات لا تستند إلى أدلة.

وأتم رئيس الاتحاد السكندري بيانه، مؤكداً أنه لن يسمح بالمساس بحقوق أو سمعة الاتحاد السكندري، وأنه جاهز للرد على أي شكوى أو إجراء قانوني عبر القنوات الرسمية المعتمدة.