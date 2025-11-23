المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
هدف الأهلي.. خطوة من الرجاء لتجديد عقد يوسف بلعمري.. وموقف اللاعب

محمد همام

كتب - محمد همام

05:31 م 23/11/2025
يوسف بلعمري

يوسف بلعمري لاعب الرجاء البيضاوي المغربي

يسعى نادي الرجاء البيضاوي المغربي إلى تجديد عقد يوسف بلعمري، الظهير الأيسر للفريق، حيث من المقرر أن ينتهي عقده في صيف 2026.

وكان يوسف بلعمري قد انتقل إلى الرجاء البيضاوي قبل ثلاث سنوات تقريبًا قادمًا من الفتح الرباطي، إلا أن اللاعب مرشح للرحيل عن القلعة الخضراء حال عدم التوصل لاتفاق بشأن تجديد التعاقد.

وأفادت صحيفة "المنتخب" المغربية أن يوسف بلعمري قرر عدم تجديد عقده رغم محاولات الإدارة، إذ يرغب اللاعب في خوض تجربة جديدة خارج البطولة الاحترافية (الدوري المغربي).

وأشارت الصحيفة إلى أن اللاعب لم يتلق العرض الذي كان يطالب به، وتحديدًا منحة مالية تقارب 400 ألف دولار، في حين لم يتجاوز عرض الرجاء 200 ألف دولار.

كما تناولت الصحيفة تصريحات وكيل اللاعب، الذي كشف عن تلقي موكله عروضًا من الدوري المصري إضافة إلى دوريات خليجية.

ووفقًا للصحيفة المغربية، فإن الوجهة الأقرب ليوسف بلعمري هي الانتقال إلى الأهلي، الذي يبحث عن التعاقد مع ظهير أيسر في الفترة المقبلة، وفي حال عدم إتمام الصفقة قد يتجه اللاعب إلى الدوري السعودي.

الأهلي الدوري المغربي الرجاء البيضاوي يوسف بلعمري

