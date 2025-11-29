يلا كورة يكشف.. يانيك فيريرا يتقدم بشكوى ضد الزمالك

تتوالى الأزمات على نادي الزمالك وهذه المرة عن طريق المدرب البلجيكي يانيك فيريرا، الذي رحل مؤخرًا عقب سوء النتائج، خاصة على المستوى المحلي.

ويعاني نادي الزمالك من سلسلة أزمات بسبب المستحقات، الأمر الذي أدى إلى إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" إيقاف القيد لـ3 فترات متتالية. طالع التفاصيل

وقال مصدر في تصريحات خاصة عبر "يلا كورة"، اليوم الثلاثاء، إن البلجيكي يانيك فيريرا المدير الفني السابق لفريق الزمالك تقدم بشكوى ضد النادي لعدم حصوله على مستحقاته قبل الرحيل.

وأضاف المصدر أن المحامي الخاص بالمدرب البلجيكي طالب بالحصول على باقي عقد موكله والمقدر بـ8 شهور، أي ما يقرب من (440 ألف دولار).

وأشار المصدر - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - إلى أن المدرب البلجيكي يرفض كل الحلول بعد تجاهل مسئولي نادي الزمالك لطلباته، ليقرر المطالبة بالحصول على مستحقاته دفعة واحدة.

واختتم المصدر أن المدرب رحل من مصر غاضبًا بعدما تم التوصل لاتفاق على تخفيض شروطه المالية، إلا أن إدارة الزمالك لم تلتزم بالاتفاق مع المدرب كما أن البلجيكي كان أعطى مهلة لمدة 10 أيام لإنهاء الأزمة لكن دون جدوى.

وكان "يلا كورة" نشر في منتصف نوفمبر الجاري أن يانيك فيريرا سيلجأ إلى "فيفا" في حال عدم حصوله على مستحقاته المالية كاملة، حيث كان يحصل على راتب شهري يقدر بـ55 ألف دولار. طالع التفاصيل

جدير بالذكر أن المغربي صلاح الدين مصدق مدافع فريق الزمالك اتخذ إجراءات فسخ العقد أيضًا لعدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة. طالع التفاصيل