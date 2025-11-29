تظل أزمة رمضان صبحي، لاعب فريق بيراميدز، إحدى الأمور الشائكة، بعد معاقبته من جانب الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات "وادا"، وتأكيد إيقافه لمدة 4 سنوات.

تفاصيل إيقاف رمضان صبحي

ومن هذه النقطة، حرص "يلا كورة" على التواصل مع الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، بعد تأكيد قرار رمضان صبحي.

وقالت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات ليلا كورة، إنها ترحب بقرار المحكمة الرياضية، بقبول استئنافها وإدانة رمضان صبحي.

حيث أوضحت أن اللاعب ارتكب مخالفة بانتهاك المادة 2.2 من قواعد مكافحة المنشطات، فيما يتعلق باستخدام طريقة محظورة، وهي غش العينة.

ثم أكدت أنه بناءً على ما سبق، قامت "وادا" بفرض عقوبة على رمضان صبحي بالإيقاف عن المشاركة في الأنشطة الرياضية، لمدة 4 سنوات.

قرار تأكيد إيقاف رمضان صبحي، جاء بعد الاستئناف التي تقدم به الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات أمام المحكمة الرياضية الدولية، حيث رآت أن اللاعب خالف قواعدها ويجب معاقبته.

المادة التي خالفها رمضان صبحي

بالعودة إلى قواعد مكافحة المنشطات، التي تضعها الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات، تبين أن المادة 2.2، تنص في مقدمتها على: "استخدام أو محاولة استخدام مادة محظورة أو طريقة محظورة من قبل رياضي".

ويتفرع من هذه المادة ما يلي:

المادة 2.2.1: من واجب الرياضيين الشخصي ضمان عدم دخول أي مادة محظورة إلى أجسامهم وعدم استخدام أي وسيلة محظورة، وبناءً على ذلك، ليس من الضروري إثبات القصد أو الخطأ أو الإهمال أو الاستخدام المتعمد من جانب الرياضي لإثبات انتهاك قواعد مكافحة المنشطات لاستخدام مادة محظورة أو وسيلة محظورة.

المادة 2.2.2: لا يعد نجاح أو فشل استخدام أو محاولة استخدام مادة أو وسيلة محظورة أمرًا جوهريًا، يكفي استخدام المادة أو الوسيلة المحظورة أو محاولة استخدامها لارتكاب انتهاك لقواعد مكافحة المنشطات.