عبر عمرو السولية، لاعب النادي الأهلي السابق، عن رضاه عن الفترة التي قضاها داخل الأحمر، مؤكدًا على أنه كان قادرًا على العطاء أكثر مع الفريق.

وانضم عمرو السولية، مطلع الموسم الجاري إلى صفوف فريق سيراميكا كليوباترا، قادمًا من النادي الأهلي في صورة انتقال حر، بعد نهاية عقده مع الأحمر.

تصريحات عمرو السولية

استهل عمرو السولية، تصريحاته التي أدلى بها لاعب سيراميكا كليوباترا، عبر قناة "الكاس" قائلًا: "أعتز بالفترة التي قضيتها داخل النادي الأهلي وحققت خلالها الكثير من النجاحات وكل ما تمنيت حدوثه، وصنعت تاريخًا كبيرًا مع النادي الأهلي خلال 9 سنوات وحققت كل البطولات الممكنة".

وأضاف: "توجد كرة قدم بالفعل خارج النادي الأهلي، بعيدًا عن الضغوطات وضغط الجماهير والإعلام، لم أكن أعاني من جماهير الأهلي ولكن اللعب مع أفضل نادي في أفريقيا والشرق الأوسط يضعنا في ضغوطات لأن الجماهير دائمًا تحب الفوز".

وواصل: "أشعر بالرضا عن الفترة التي قضيتها في النادي الأهلي، كنت أتوقع تقدير أكبر من النادي الأهلي وتوقعت أكثر من سيناريو مثل السيناريو الذي حدث معي، واعتقد أن قرار رحيلي إداري وليس فني".

وأكمل: "لم أعتقد أن قرار رحيلي من الجانب الفني، لأن المدرب غادر في تلك الفترة، والقرار كان إداريًا، لأن النادي يرغب في بناء فريق جديد بأعمار سنية جديدة، وأنا قادر على العطاء وكنت أنتظر المشاركة في كأس العالم".

وأتم: "لم يحدث تواصل معي بشأن مباراة تكريمية، الأمر يتمثل في جلسة جمعتني مع مدير الكرة بالنادي، وأبلغني خلالها بالقرار وشكرته وكنت راضيًا عن فترة وجودي في الأهلي".