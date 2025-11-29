المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
السولية: فضلت الأهلي على الزمالك.. وشعرت بالظلم في نهائي الوداد

طه عبد الله

كتب - طه عبد الله

04:44 م 29/11/2025
عمرو السولية

عمرو السولية

تحدث عمرو السولية، لاعب الأهلي السابق، عن رحيله من الإسماعيلي وانتقاله إلى الأحمر، موضحًا سبب إلقاء الميدالية الفضية عقب نهائي الوداد.

وأكد السولية أنه شعر بالظلم نتيجة إقامة نهائي أفريقيا للمرة الثانية تواليًا في المغرب، وأشار إلى تفضيله الانتقال إلى الأهلي عن الزمالك، عندما كان لاعبًا في صفوف الإسماعيلي.

تصريحات عمرو السولية

استهل عمرو السولية، لاعب سيراميكا كليوباترا الحالي، والأهلي السابق، عبر قناة "الكاس" قائلًا: "عندما كنت في الإسماعيلي، إدارة الفريق رفضت رحيلي إلى الأهلي رغم رغبتي في الانتقال إلى الأهلي، ورئيس النادي أخبرني مدى صعوبة انتقالي إلى الأهلي، وطلب مني إحضار عرض خارجي من أي ناد آخر على أي يوافق عليه، والأهلي لم يكن له علاقة بانتقالي إلى الشعب".

وأضاف: "قمت برمي الميدالية الفضية عقب مباراة النهائي أمام الوداد، بسبب الأحداث التي حدثت قبل المباراة، وشعرت بالظلم للعب النهائي الثاني على التوالي في نفس البلد على ملعب الوداد".

وأكمل: "النهائي كان من مباراة واحدة، ولم تكن هناك فرصة لتعويض النتيجة، وشعرنا بالظلم لأنه من المفترض أن يقام النهائي من مباراتين، ولم أندم على قراري لرمي الميدالية".

وواصل: "علاقتي بزملائي في الأندية والمنتخبات يجمعها الحب والأخوة، الجميع يعرف شخصيتي، وعندما أتحدث مع أحد بتعنيف يكون من أجل مصلحة الفريق ولا أحد يشعر بالحزن تجاهي".

وزاد: "تلقيت عرضًا من الزمالك وآخر من الأهلي عندما كنت لاعبًا في الإسماعيلي لكنني رفضت عرض الأبيض".

وأتم حديثه: "عرض من بيراميدز؟ لم تكن الأمور ترتقي لعرض صريح المبلغ مكان مغريًا وكنت أحب الاستمرار مع الأهلي وكنت أرغب في تحقيق أمور أخرى، ولم أكن أرغب في خسارة حب الجمهور".

 

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي الإسماعيلي الزمالك الدوري المصري الوداد عمرو السولية بيراميدز

