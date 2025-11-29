أكد محمود البنا الحكم الدولي السابق، أنه قرر الاعتزال بسبب عدم تقديره، مشيرًا إلى أنه كان مرشحًا لإدارة مباريات في بطولة كأس الأمم الأفريقية، قبل استبعاده من القائمة الدولية.

وقال محمود البنا عبر قناة إم بي سي مصر2: "قررت الاعتزال عندما وجدت نفسي غير مقدر، وكذلك لم يتم احترام تاريخي وما قدمته للتحكيم المصري، تم إقصائي من بطولة أمم أفريقيا نتيجة لإبعادي عن القائمة الدولية، مصر فقدت مقعدًا من مقاعد الحكام المشاركين في البطولة القارية".

وتابع: "أنا أكثر حكم قمت بإدارة مباريات الأندية الجماهيرية مثل الأهلي، الزمالك، الإسماعيلي والمصري، لجنة الحكام أخبرتني أن أتحدث مع أوسكار رويز لأن ليس لهم أي دور".

وأكمل: "القائمة الدولية للحكام المصريين بها ثنائي مرشح للتحكيم في كأس العالم، ولا أفهم كيف يتم استبعادي ثم اختياري لإدارة مباريات كأس السوبر المصري".

وأوضح: "يتم تصنيف المباريات بالألوان عند تقديمها لأوسكار رويز، ليقوم باختيار أطقم التحكيم، وفقًا لدرجة صعوبة المواجهة وتصنيفاته للحكام، واالجنة المساعدة له ليس لها أي دور".

وأتم: "تم استبعاد أحمد حسام طه لأنه (دمه تقيل) على قلب أوسكار رويز، بسبب الحب والكره، حيث أدار معظم مبارياته هذا الموسم في المحلة، وابتعد عن المواجهات الكبرى في المسابقات المحلية، والأمر ذاته ينطبق على أحمد الغندور".