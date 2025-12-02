المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
"موافقة الأهلي وانتقال منتظر".. يلا كورة يكشف تفاصيل طلب هانوفر لضم بلال عطية (مستند)

يلا كورة

كتب - يلا كورة

09:52 م 02/12/2025
بلال عطية

بلال عطية - لاعب منتخب مصر

وافق النادي الأهلي بشكل مبدئي على انتقال بلال عطية، لاعب فريق الشباب، إلى نادي هانوفر الألماني خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

وكان بلال عطية قد تألق مع منتخب الناشئين الذي شارك في بطولة كأس العالم تحت 17 عامًا التي أقيمت في قطر.

وكشف مصدر تفاصيل العرض الذي وافق عليه الأهلي بشكل مبدئي بشأن مستقبل بلال عطية.

وقال المصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "وصل النادي الأهلي عرضًا لقضاء بلال عطية فترة معايشة مع فريق هانوفر الألماني".

وأضاف: "كان من المقرر أن تكون المعايشة في شهر ديسمبر الماضي ولكن لضيق الوقت لاستخراج تأشيرة الدخول لألمانيا تم إرسال خطابًا ثانيًا لتكون المعايشة في شهر يناير المقبل".

وواصل المصدر: "الأهلي وافق مبدئيًا على خضوع بلال عطية للمعايشة ولكن ينتظر تسوية بعض الأمور الخاصة بالاتفاق على خطوة ما بعد اجتيازه للمعايشة".

وأنهى المصدر: "الأهلي يقدر قيمة بلال عطية كأحد المواهب بالكرة المصرية ويعمل على تأمين كافة خطواته".

وتعد هذه المرة الثانية بشكل عام التي يتلقى فيها بلال عطية عرضا للمعايشة بعدما خضع سابقا لفترة معايشة في شوتجارت الألماني.

يُشار إلى أن نادي هانوفر الألماني يتواجد حاليا في دوري الدرجة الثانية الألماني ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب برصيد 27 نقطة فقط، جمعهم من 14 مباراة.

