هاجم أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأول، على إثر التصريحات التي أدلى بها، وانتقد خلالها العديد من الأمور داخل الأبيض.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "تصريحات يانيك فيريرا؟ رجل سيء جدًا، لماذا لم يقل الفنيات التي أخطأ فيها؟ ولماذا ارتضى ما حدث له؟ ولماذا استمر؟ ولماذا لم يقل ذلك عندما كان متواجدًا في النادي؟".

وأضاف: "على مجلس إدارة الزمالك استدعاء جون إدوارد، المدير الرياضي، وأن يتم تحليل ما قاله يانيك فيريرا، كما يتم توجيه الأسئلة لجون إدوارد عما أثير في ذلك الأمر".

وتابع: "لم نقم بذلك في مجلس الإدارة حتى الآن، فالأزمة كانت أول أمس فقط، كما أن هناك مشرفين على قطاع كرة القدم مع جون إدوارد".

وأكمل: "قمت بتحليل حديث يانيك فيريرا، كشخص أفهم كرة القدم، ووجدت أنه تحدث في 21 ملفًا، وتحدث في أمور جيدة، وأخرى سيئة، كما قمت بتحليل منشور أيمن الرمادي، المدير الفني الأسبق للزمالك عبر موقع فيسبوك".

وواصل: "يانيك فيريرا لم يقل شيئًا صحيحًا في التصريحات التي أدلى بها، لقد أخطأ.. أيمن الرمادي رد عليه بأنه عندما كان يحدث ذلك معه كان يتخذ موقفًا".

وأتم أحمد سليمان تصريحاته قائلًا: "هل المدرب خوان كارلوس أوسوريو "قطع" في الزمالك! لا، لأنه حدثت معه تسوية مالية، وحدث التزام مالي من جانب النادي.. أما فيريرا فخرج ليتحدث لأنه لم يحصل على مستحقاته".

يُذكر أن نادي الزمالك كان قد اتخذ قرارًا بإقالة البلجيكي، يانيك فيريرا من تدريب الفريق الأول، عقب التعادل أمام البنك الأهلي بهدف لمثله، في الدوري الممتاز، ويتولى منذ ذلك الحين، أحمد عبد الرؤوف، قيادة الأبيض الفنية.