المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري
كهرباء الإسماعيلية

كهرباء الإسماعيلية

- -
20:00
بيراميدز

بيراميدز

كأس العرب
الأردن

الأردن

- -
19:00
الإمارات

الإمارات

الدوري الإنجليزي
ليفربول

ليفربول

- -
22:15
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
الجزائر الثاني

الجزائر الثاني

- -
14:00
السودان

السودان

الدوري الإنجليزي
أرسنال

أرسنال

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس إيطاليا
إنتر ميلان

إنتر ميلان

- -
22:00
فينيزيا

فينيزيا

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

سليمان: فيريرا رجل سيء جدا.. ويجب استدعاء جون إدوارد

رائد سمير

كتب - رائد سمير

10:16 ص 03/12/2025
أحمد سليمان

أحمد سليمان - صورة أرشيفية

هاجم أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، يانيك فيريرا، المدير الفني السابق للفريق الأول، على إثر التصريحات التي أدلى بها، وانتقد خلالها العديد من الأمور داخل الأبيض.

وقال أحمد سليمان في تصريحات عبر قناة إم بي سي مصر: "تصريحات يانيك فيريرا؟ رجل سيء جدًا، لماذا لم يقل الفنيات التي أخطأ فيها؟ ولماذا ارتضى ما حدث له؟ ولماذا استمر؟ ولماذا لم يقل ذلك عندما كان متواجدًا في النادي؟".

وأضاف: "على مجلس إدارة الزمالك استدعاء جون إدوارد، المدير الرياضي، وأن يتم تحليل ما قاله يانيك فيريرا، كما يتم توجيه الأسئلة لجون إدوارد عما أثير في ذلك الأمر".

وتابع: "لم نقم بذلك في مجلس الإدارة حتى الآن، فالأزمة كانت أول أمس فقط، كما أن هناك مشرفين على قطاع كرة القدم مع جون إدوارد".

وأكمل: "قمت بتحليل حديث يانيك فيريرا، كشخص أفهم كرة القدم، ووجدت أنه تحدث في 21 ملفًا، وتحدث في أمور جيدة، وأخرى سيئة، كما قمت بتحليل منشور أيمن الرمادي، المدير الفني الأسبق للزمالك عبر موقع فيسبوك".

وواصل: "يانيك فيريرا لم يقل شيئًا صحيحًا في التصريحات التي أدلى بها، لقد أخطأ.. أيمن الرمادي رد عليه بأنه عندما كان يحدث ذلك معه كان يتخذ موقفًا".

وأتم أحمد سليمان تصريحاته قائلًا: "هل المدرب خوان كارلوس أوسوريو "قطع" في الزمالك! لا، لأنه حدثت معه تسوية مالية، وحدث التزام مالي من جانب النادي.. أما فيريرا فخرج ليتحدث لأنه لم يحصل على مستحقاته".

يُذكر أن نادي الزمالك كان قد اتخذ قرارًا بإقالة البلجيكي، يانيك فيريرا من تدريب الفريق الأول، عقب التعادل أمام البنك الأهلي بهدف لمثله، في الدوري الممتاز، ويتولى منذ ذلك الحين، أحمد عبد الرؤوف، قيادة الأبيض الفنية.

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك الدوري المصري أحمد سليمان يانيك فيريرا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg