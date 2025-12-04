المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

- -
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

- -
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

- -
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

- -
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

- -
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

البدري: أتمنى العودة لخدمة الأهلي.. وأصبحت أكثر مدرب مصري يتوج بالبطولات

محمد جلال

كتب - محمد جلال

11:36 م 04/12/2025
حسام البدري

حسام البدري - مدرب أهلي طرابلس

كشف حسام البدري، مدرب فريق أهلي طرابلس، أهمية تتويجه اليوم الخميس، ببطولة كأس ليبيا.

وقال البدري في تصريحات عبر قناة النهار: "أحمد الله على فزنا بالكأس اليوم وهو لقب مهم للغاية للجماهير، الجماهير اعتبرت الدوري هو الأعظم في تاريخ النادي وتكلل مجهودنا بالكأس اليوم".

وأضاف: "الفوز يمثل لي الكثير وإضافة لتاريخي، والآن اعتبر أكثر مدرب مصري حقق البطولات في تاريخ البطولات سواء المحلية أو الخارجية مع المريخ أو أهلي طرابلس".

وواصل البدري: "أنا مستمر مع أهلي طرابلس وسنبدأ الموسم الاسبوع المقبل".

وتابع: "أتمنى العودة لخدمة الأهلي لأن حبي وعشقي له لا يقاس بشيء، وأركز دائمًا على النجاح ولكن قلبي وفكري مع الأهلي دائمًا".

قبل أن ينهي: "أتمنى التوفيق لحسام حسن في بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب، وننتظر أن يحقق المنتخب شيء جيد".

وتُوج النادي الأهلي طرابلس ببطولة كأس ليبيا، بعد فوزه في الدور النهائي على الأهلي بنغازي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة.

الأهلي منتخب مصر حسام حسن حسام البدري أهلي طرابلس الليبي كأس ليبيا

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg