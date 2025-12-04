كشف حسام البدري، مدرب فريق أهلي طرابلس، أهمية تتويجه اليوم الخميس، ببطولة كأس ليبيا.

وقال البدري في تصريحات عبر قناة النهار: "أحمد الله على فزنا بالكأس اليوم وهو لقب مهم للغاية للجماهير، الجماهير اعتبرت الدوري هو الأعظم في تاريخ النادي وتكلل مجهودنا بالكأس اليوم".

وأضاف: "الفوز يمثل لي الكثير وإضافة لتاريخي، والآن اعتبر أكثر مدرب مصري حقق البطولات في تاريخ البطولات سواء المحلية أو الخارجية مع المريخ أو أهلي طرابلس".

وواصل البدري: "أنا مستمر مع أهلي طرابلس وسنبدأ الموسم الاسبوع المقبل".

وتابع: "أتمنى العودة لخدمة الأهلي لأن حبي وعشقي له لا يقاس بشيء، وأركز دائمًا على النجاح ولكن قلبي وفكري مع الأهلي دائمًا".

قبل أن ينهي: "أتمنى التوفيق لحسام حسن في بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في المغرب، وننتظر أن يحقق المنتخب شيء جيد".

وتُوج النادي الأهلي طرابلس ببطولة كأس ليبيا، بعد فوزه في الدور النهائي على الأهلي بنغازي بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم، الخميس، على استاد القاهرة.