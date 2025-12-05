المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
وكيل حامد حمدان يكشف.. موقف الزمالك.. مفاوضات الأهلي وبيراميدز.. والعرض السعودي

محمد الحاوي

كتب - محمد الحاوي

10:07 ص 05/12/2025
حامد حمدان

حامد حمدان لاعب بتروجيت

كشف سمير الحاوي، وكيل أعمال الفلسطيني حامد حمدان، لاعب فريق بتروجيت، تطورات العروض التي تلقاها للرحيل خلال الفترة الماضية.

حامد حمدان كان قد تلقى عرضًا من الزمالك في بداية الموسم، لكنه بتروجيت رفض رحيله، مما أدى لانقطاعه عن التدريبات حوالي شهرين ونصف.

مفاوضات ضم حامد حمدان

وقال وكيله عبر قناة أون سبورت 1: "أثناء فترة انقطاع حامد حمدان عن التدريبات، عقدنا جلسة واتفقنا فيها على ترك كل الأمور الانتقالية والتفاوضية لإدارة بتروجيت، بالتالي أي مفاوضات بين الزمالك وبتروجيت، هي بين الناديين فقط".

أضاف: "آخر اتفاق تم بين الزمالك وبتروجيت، كان بضم اللاعب مقابل 40 مليون جنيه في الانتقالات الصيفية، لكن وقتها الإدارة رفضت، وقررت رحيله في يناير مقابل 20 مليون جنيه، ولا أعلم ما إذا كان الاتفاق بين الزمالك وبتروجيت كتابيًا أو لا".

تابع: "لا توجد مفاوضات رسمية من جانب الأهلي أو بيراميدز لضم حامد حمدان".

اختتم تصريحاته: "تواصل معي أحد المسئولين من نادي الشباب السعودي منذ أسبوع تقريبًا، حيث كان يرغب في جس النبض، لكن حامد حمدان لم يناقش الأمر، لأن كل تركيزه في كأس العرب".

ويقدم حامد حمدان مستويات مميزة مع منتخب فلسطين في كأس العرب، حيث سجل هدفًا رائعًا أمام تونس، في مباراة مثيرة أقيمت أمس الخميس.

الزمالك الأهلي بتروجيت كأس العرب منتخب فلسطين حامد حمدان

