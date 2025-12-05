وكيله: لا يحق لـ الجفالي فسخ عقده مع الزمالك

كشف أنيس بن ميم محامي وكيل أحمد الجفالي لاعب الزمالك، حقيقة فسخ عقد اللاعب مع النادي الأبيض.

ويلعب التونسي أحمد الجفالي، معارًا إلى نادي أبها السعودي، منذ بداية الموسم الجاري.

وقال أنيس بن ميم عبر قناة إم بي سي مصر: "أحمد الجفالي يلعب في صفوف أبها السعودي، لكنه لاعب الزمالك في الأساس، واللاعب لم يقدم أي شكوى ولا يجوز قانونيًا".

وأضاف: "إذا قدم الجفالي شكوى ضد الزمالك، سيكون للمطالبة بمستحقاته المالية المتأخرة، وليس لفسخ عقده".

وأتم: "الجفالي لديه مستحقات متأخرة بقيمة 80 ألف دولار لدى نادي الزمالك".

وقال مصدر في تصريحات خاصة ليلا كورة: "أحمد الجفالي عند خروجه للإعارة في الدوري السعودي تم الاتفاق على حصوله على راتب 200 ألف دولار يتحمل منها الزمالك مبلغ 100 ألف، لأنه رحل في آخر أيام القيد، وكان الزمالك يريد انضمام البرازيلي خوان بيزيرا للقائمة".. طالع التفاصيل من هنا

وكان الجفالي قد انضم إلى الزمالك في سوق الانتقالات الشتوية الماضية قادماً من نادي اتحاد منستير التونسي، قبل أن يُعيره الزمالك إلى أبها السعودي في سوق الانتقالات الصيفية الماضية.