حازم إمام: التعاقد مع فيريرا كان خطأ.. ولم يكن لي دور في الجهاز

وسام محمد

كتب - وسام محمد

01:41 م 05/12/2025
حازم إمام

حازم إمام

استنكر حازم إمام مدرب الزمالك السابق، حديث البلجيكي يانيك فيريرا عن أزمات النادي.

ورحل فيريرا عن تدريب نادي الزمالك قبل شهر بسبب سوء النتائج.

وقال حازم إمام خلال استضافته عبر قناة إم بي سي مصر: "في بداية الموسم اشتكى فيريرا من أرضية الملعب، لذلك أقمنا معسكر في العاصمة الإدارية الجديدة حتى يتم إصلاح أرضية الملعب، وعندما عدنا كان الملعب في حالة ممتازة لكنه اعترض، وعندما عرضنا عليه العودة إلى التدريب في الزمالك من جديد، رفض".

وأضاف: "هل فيريرا كان يمنح اللاعبين أموالا؟، هل هذا كلام يعقل؟، لم أر ذلك خلال فترة تواجدي ضمن الجهاز، وما أعرفه أنه كان هناك العديد من اللاعبين لا يحبون التحدث معه لأنه كان صداميًا، لكنني كنت أحترمه كثيرا، ولكن بعد تصريحاته الأخيرة نظرتي تغيرت له".

وتابع: "هناك العديد من المدربين رحلوا وهم لديهم أموال لدى الزمالك، لكن عندما يُذكر اسم النادي يتحدثون عنه بكل احترام، وأرى أن اختيار فيريرا كان خطأ من البداية".

وكشف: "قبل مباراة الأهلي، الاشتراك الخاص بمنصة تحليل الأداء انتهى، لكنها ليست حجة، من في مصر لا يعرف طريقة لعب الأهلي، وإذا كانت حجة، كان من الممكن أن يشاهد آخر 4 مباريات للأهلي ويحللهم كيفما يشاء، وعلى الرغم من ذلك التقنية عادت قبل المباراة، وإذا كنا فزنا هل كان سيتحدث عن هذا الأمر".

وشدد: "في بداية الموسم، الأمور كانت تسير على ما يرام في نادي الزمالك، واللاعبون كانوا يحصلون على مستحقاتهم ومكافآتهم باستمرار، لكن بعد سحب الأرض الأمور تبدلت".

وأوضح: "فيريرا طلب من سيف الجزيري أن يلعب في مركز الجناح خلال إحدى التدريبات، لكنه فهم هذا بشكل خاطئ وحدثت مشادة بينهم في الملعب".

وأتم: "طوال فترة تواجدي، فيريرا لم يأخذ رأيي سوى في أمرين، ولم يعمل بهما، ورأيت أنني ليس لي دور ففضلت الرحيل". 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك حازم إمام فيريرا

