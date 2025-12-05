أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة لاعبيه لمواجهة بتروجت، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على بتروجت مساء السبت، في تمام الساعة الثامنة على ملعب بتروسبورت، في مواجهة يسعى فيها الفريق السماوي لتعزيز موقعه في جدول المسابقة.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي – علي جبر – أحمد سامي – طارق علاء – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ – عبد الرحمن جودة – أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق – محمود دونجا – مهند لاشين – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – محمد رضا بوبو – مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي – دودو الجباس