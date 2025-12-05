المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
عمان

عمان

0 0
16:30
المغرب الثاني

المغرب الثاني

كأس العرب
جزر القمر

جزر القمر

1 3
20:30
السعودية

السعودية

الدوري الفرنسي
ليل

ليل

1 0
22:00
مارسيليا

مارسيليا

الدوري الإسباني
ريال أوفييدو

ريال أوفييدو

0 0
22:00
مايوركا

مايوركا

الدوري الألماني
ماينز

ماينز

0 1
21:30
مونشنجلادباخ

مونشنجلادباخ

الدوري الفرنسي
بريست

بريست

1 0
20:00
موناكو

موناكو

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

عودة الشناوي.. قائمة بيراميدز لمواجهة بتروجت بالدوري المصري

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

11:45 م 05/12/2025
بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة بتروجيت

أعلن الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش، المدير الفني لفريق نادي بيراميدز، قائمة لاعبيه لمواجهة بتروجت، ضمن اللقاء المؤجل من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفًا على بتروجت مساء السبت، في تمام الساعة الثامنة على ملعب بتروسبورت، في مواجهة يسعى فيها الفريق السماوي لتعزيز موقعه في جدول المسابقة.

وجاءت قائمة بيراميدز على النحو التالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي – محمود جاد – زياد هيثم

خط الدفاع: محمود مرعي – علي جبر – أحمد سامي – طارق علاء – محمد الشيبي – محمد حمدي – كريم حافظ – عبد الرحمن جودة – أسامة جلال

خط الوسط: أحمد توفيق – محمود دونجا – مهند لاشين – عبد الرحمن مجدي – أحمد عاطف قطة – مصطفى زيكو – محمد رضا بوبو – مصطفى فتحي

خط الهجوم: فيستون ماييلي – دودو الجباس

الدوري المصري بتروجيت بيراميدز قائمة بيراميدز بيراميدز ضد بتروجيت

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg