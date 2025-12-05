المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس العرب
الكويت

الكويت

- -
13:00
الأردن

الأردن

كأس العرب
الإمارات

الإمارات

- -
20:30
مصر الثاني

مصر الثاني

الدوري المصري الممتاز - سيدات
الأهلي

الأهلي

- -
14:30
الزمالك

الزمالك

الدوري الإنجليزي
أستون فيلا

أستون فيلا

- -
14:30
أرسنال

أرسنال

الدوري الألماني
شتوتجارت

شتوتجارت

- -
16:30
بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

الدوري الإسباني
ريال بيتيس

ريال بيتيس

- -
19:30
برشلونة

برشلونة

الدوري الإنجليزي
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
17:00
سندرلاند

سندرلاند

كأس العرب
السودان

السودان

- -
18:00
العراق

العراق

الدوري الإنجليزي
ليدز يونايتد

ليدز يونايتد

- -
19:30
ليفربول

ليفربول

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

"السماوي" يطارد الصدارة.. ترتيب الدوري المصري قبل مباراة بيراميدز وبتروجت

يلا كورة

كتب - يلا كورة

11:58 م 05/12/2025 تعديل في 06/12/2025
بيراميدز

بيراميدز

يسعى بيراميدز للانقضاض على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حين يلتقي مع بتروجت.

بيراميدز يلتقي مع بتروجت، مساء السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة، تم تأجيلها بسبب الارتباطات الخارجية للفريق السماوي.

وقبل مباراة بتروجت، جمع بيراميدز 26 نقطة من 11 مباراة، يحتل بها وصافة ترتيب الدوري المصري، بفارق 3 نقاط خلف سيراميكا كليوباترا.

ويأمل فريق المدرب كرونسلاف يورتشيتش في التقدم نحو الصدارة بفوزه على بتروجت.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، قبل مباراة بيراميدز وبتروجت.

ترتيب الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا - 29 نقطة

بيراميدز - 26 نقطة

الأهلي - 23 نقطة

الزمالك - 22 نقطة

المصري - 20 نقطة

وادي دجلة - 20 نقطة

زد - 20 نقطة

طالع الترتيب كاملا من هنا

الدوري المصري بيراميدز ترتيب الدوري المصري

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

كأس العرب قطر 2025

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg