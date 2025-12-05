يسعى بيراميدز للانقضاض على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، حين يلتقي مع بتروجت.

بيراميدز يلتقي مع بتروجت، مساء السبت، في مباراة مؤجلة من الجولة العاشرة، تم تأجيلها بسبب الارتباطات الخارجية للفريق السماوي.

وقبل مباراة بتروجت، جمع بيراميدز 26 نقطة من 11 مباراة، يحتل بها وصافة ترتيب الدوري المصري، بفارق 3 نقاط خلف سيراميكا كليوباترا.

ويأمل فريق المدرب كرونسلاف يورتشيتش في التقدم نحو الصدارة بفوزه على بتروجت.

وفيما يلي نستعرض جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، قبل مباراة بيراميدز وبتروجت.

ترتيب الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا - 29 نقطة

بيراميدز - 26 نقطة

الأهلي - 23 نقطة

الزمالك - 22 نقطة

المصري - 20 نقطة

وادي دجلة - 20 نقطة

زد - 20 نقطة

