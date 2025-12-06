المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
كلام فى الكورة
الدوري المصري.. بتروجت في اختبار صعب.. وبيراميدز عينه على الصدارة

محمد الهادي

كتب - محمد الهادي

12:28 ص 06/12/2025
فريق بيراميدز

بيراميدز يستعد لمواجهة بتروجيت

يستعد فريق بيراميدز لمواجهة نظيره بتروجت مساء السبت المقبل، في تمام الساعة الثامنة على استاد بتروسبورت، ضمن المباراة المؤجلة من الجولة العاشرة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

بيراميدز على بعد 3 نقاط من صدارة الدوري

وتمكن فريق بيراميدز من تحقيق فوز ثمين على حساب كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-1، في المباراة المؤجلة من الجولة الثامنة لبطولة الدوري المصري الممتاز.

وبهذا الفوز، ارتفع رصيد بيراميدز إلى 26 نقطة محتلاً المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري، ويبتعد بفارق ثلاث نقاط فقط عن سيراميكا كليوباترا صاحب الصدارة برصيد 29 نقطة من 13 مباراة، بينما خاض بيراميدز حتى الآن 11 مباراة فقط، ما يمنحه فرصة للتقدم إلى القمة في حال استمرار النتائج الإيجابية.

ويغيب عن بيراميدز في مباراة بتروجت لاعب الوسط محمود زلاكا، بعد حصوله على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء الكهرباء، بينما يظل النجم فيستون ماييلي متاحًا للمباراة قبل التحاقه بمنتخب الكونغو استعدادًا لكأس أمم أفريقيا والمشاركة في كأس الإنتركونتيننتال.

بتروجيت يواجه بيراميدز بدون حامد حمدان

من جانبه، عقد سيد عيد، المدير الفني لبتروجت، اجتماعًا تحضيريًا مع لاعبيه شدد خلاله على ضرورة تقديم أداء قوي أمام بيراميدز.

وركز عيد خلال التدريبات على معالجة الأخطاء الدفاعية التي ظهرت في المباريات الأخيرة، إلى جانب تجهيز بدائل في خط الوسط لتعويض غياب نجمه حامد حمدان، الذي يشارك مع المنتخب الفلسطيني في بطولة كأس العرب.

ويطمح بتروجت لتحقيق نتيجة إيجابية أمام الفريق السماوي لتعزيز مركزه في جدول الترتيب والدخول ضمن منافسة القمة، حيث يحتل الفريق البترولي المركز التاسع برصيد 18 نقطة من 13 مباراة، بعدما فاز في 4 مواجهات وتعادل في 6 وخسر 3، وسجل لاعبوه 14 هدفًا واستقبلت شباكهم نفس العدد.

