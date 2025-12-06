فجر محمد شوقي، نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، مفاجأة حول عن رحيله من منصب نائب المدير الرياضي السابق بالقلعة الحمراء، مؤكدًا شعوره بغضب وحزن عميق.

وقال محمد شوقي خلال تصريحات مع الإعلامي أحمد شوبير: "كانت هناك أزمة بيني وبين محمد رمضان عندما كنت لاعبًا في المصري البورسعيدي قبل أن نلتقي مرة أخرى في الأهلي".

وواصل: "محمد رمضان رشحني للعمل في الأهلي وقتها تفاجأت، وعندما تحدثت معه أبلغني أنه يريدني في جزء الفنيات أكثر من الجزء الإداري، واستمتعت بالعمل معه".

وأشار: "تابعت العمل في الأهلي بعد رحيل محمد رمضان، مع عماد النحاس وشعرت بسعادة كبيرة، وبعدها مع محمد يوسف ولكن كل منهم كان ليه فكره وأسلوبه".

وأوضح: "أنا أعرف حدودي جيدًا وخصوصًا داخل النادي الأهلي، ولا أتدخل فيما لا يخصني أو يخرج عن مهام وظيفتي، كلنا نعمل لصالح الأهلي".

وأفاد: "فوجئت برحيلي عن الأحمر، وكنت غاضبًا وحزينًا، ولكن في النهاية الأمور تحسنت الحمدلله، وهذا قدر ونصيب ورزق، وأكملت حياتي في التدريب".

واختتم شوقي تصريحاته بالحديث عن قرعة كأس العالم 2026، والتي أوقعت مصر ضمن المجموعة السابعة، إلى جانب منتخبات بلجيكا، نيوزيلندا، وإيران.

وأوضح أن جدول مباريات مصر سيكون صعبًا، وأن حسم التأهل إلى الدور الثاني قبل مواجهة إيران سيكون مفتاحًا لتسهيل المشوار، وأن نتائج كأس أمم أفريقيا 2025 ستؤثر مباشرة على الاستعداد للمونديال.