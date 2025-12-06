كشف مصدر داخل نادي الزمالك، عن تطور جديد فيما يخص أجانب الفريق الأول لكرة القدم، وعدم الحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

تحرك من أجانب الزمالك

بعد تداول إخطار بنتايك لإدارة الزمالك بفسخ عقده في الساعات الأخيرة، كشف مصدر بالنادي الأبيض، أن الرباعي المحترف، شيكوا بانزا وخوان بيزيرا وعدي الدباغ وآدم كايد قاموا بإجراء مبدئي بشأن مستحقاتهم المتأخرة.

أوضح المصدر أن الرباعي تقدموا باستفسار لإدارة الزمالك حول موقف مستحقاتهم المتأخرة، كإجراء مبدئي قبل التحرك نحو فسخ التعاقد.

لا كورة كان قد نشر في وقت سابق، أن محمود بنتايك أخطر الزمالك بفسخ عقده من طرف واحد.

وكيل محمود بنتايك كان في تصريحات خاصة ليلا كورة، خلال وقت سابق، قد أعلن اعتزامه التقدم بشكوى ضد الزمالك، في المحكمة الرياضية الدولية.

في سياق آخر، يستعد الزمالك لملاقاة فريق كهرباء الإسماعيلية، مساء الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات دور المجموعات من بطولة كأس عاصمة مصر، وذلك على ملعب المقاولون العرب.