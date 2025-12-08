يخطط النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب للدخول في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بقوة من أجل تدعيم الفريق في ظل المنافسة على العديد من البطولات سواء محلية أو قارية.

ومن المقرر أن يعقد مسئولو الكرة بالنادي الأهلي جلسة مع المدرب الدنماركي ييس توروب من أجل مناقشة ملف الصفقات والراحلين أيضًا، حيث ارتبط أكثر من لاعب بالانتقال لـ"القلعة الحمراء".

ويُعد من أبرز الأسماء المرشحة للانتقال إلى الأهلي المهاجم السوري صاحب الأصول الفلسطينية بابلو صباغ، مهاجم وهداف فريق سون الكوري الجنوبي.

كما تُعد من أبرز الأسماء الهجومية التي ارتبطت بالأهلي: الفلسطيني أسد الحملاوي، والأردني الدولي يزن النعيمات، والإيفواري إبراهيم ديباتي.

وفي ملف الراحلين، ارتبط أكثر من لاعب بالخروج على سبيل الإعارة مثل محمد مجدي "أفشة"، بجانب مصطفى العش وأحمد رضا، مع إمكانية إنهاء إعارة أحمد رمضان "بيكهام".

وعلى مستوى الأجانب، هناك رغبة قوية من جانب النادي الأهلي لتجديد عقد الدولي المالي أليو ديانج، لكن قد يتم مناقشة رحيله في حال عدم التوصل لاتفاق في ظل الاختلاف من النواحي المالية.

