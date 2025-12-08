أعلن نادي الزمالك برنامج الجمعية العمومية العادية للقلعة البيضاء، المقرر عقدها غدا الثلاثاء.

وقال الزمالك في بيان رسمي: "تعقد الجمعية العمومية العادية لنادي الزمالك، غدًا الثلاثاء الموافق 9 ديسمبر 2025، داخل مقر القلعة البيضاء، اعتبارا من الساعة التاسعة صباحًا، حتى الساعة السابعة مساءً، على أن يكون النصاب القانوني صحيحًا بحضور 10 آلاف عضو على الأقل من الأعضاء، الذين لهم حق الحضور".

وأضاف: "من المقرر أن تتناول الجمعية العمومية التصديق على محضر الاجتماع السابق، إضافة إلى مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعماله في السنة المالية المنتهية 2024/2025، وبرامج النشاط وخطة العمل المالي لعام 2025/2026".

كما تشمل البنود اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية 2024/2025، والموازنة التقديرية للسنة الجديدة، إلى جانب اعتماد تقرير رواتب ومكافآت المدير التنفيذي والمدير المالي.

وسيتم مناقشة الموافقة على إنشاء فرع جديد للنادي في مدينة أسيوط الجديدة، ضمن خطة التوسعات التي وضعها مجلس الإدارة، والتي ستعود بالنفع على الوضع المالي للنادي.

وتنظر الجمعية في عدد من الاقتراحات المقدمة من مجلس الإدارة والأعضاء، ومن بينها طلبات نقل العضوية، وإسقاط عضوية 4 أعضاء وفقًا للائحة النظام الأساسي للنادي.

وأتم الزمالك بيانه بقوله: "تقرر عدم توقيع أي غرامات على الأعضاء في حال عدم حضور الجمعية العمومية، في خطوة تهدف إلى إزالة أي أعباء أو ضغوط على أعضاء النادي".