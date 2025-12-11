المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
مصدر ليلا كورة: بنتايك يضع شروطًا قبل العدول عن قرار شكوى الزمالك

محمد خيري

كتب - محمد خيري

12:23 م 11/12/2025 تعديل في 12:34 م
محمود بنتايك - الزمالك

محمود بنتايك

فتح محمود بنتايك، ظهير أيسر نادي الزمالك، باب العودة إلى تدريبات الفريق من جديد، بعد إرساله إنذارًا بفسخ عقده مع النادي.

وكان يلا كورة، قد كشف في وقت سابق، عن إخطار بنتايك، نادي الزمالك بفسخ عقده من طرف واحد؛ بسبب عدم حصوله على مستحقاته المتأخرة.. طالع التفاصيل من هنا

وقال مصدر داخل نادي الزمالك في تصريحات خاصة ليلا كورة: "محمود بنتايك وضع مجموعة من الشروط الواضحة قبل العدول عن قراره السابق بفسخ تعاقده مع النادي من طرف واحد، وعلى رأسها الحصول على كامل مستحقاته المالية المتأخرة خلال الفترة الماضية".

وأوضح المصدر: "بنتايك أبلغ مسؤولي الزمالك باستعداده للعودة إلى التدريبات والمشاركة في المباريات فور انتهاء مشاركته مع المنتخب المغربي في بطولة كأس العرب، لكن بشرط ضمان انتظام صرف مستحقاته وعدم تكرار أزمات التأخير التي واجهها مع النادي خلال الفترة الأخيرة".

ويأتي هذا الشرط خطوة أساسية بالنسبة للاعب قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن الاستمرار ضمن صفوف الفريق.

وكان يوسف مسعد وكيل أعمال محمود بنتايك، قد كشف في وقت سابق عن اعتزام اللاعب شكوى نادي الزمالك في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا.. طالع التفاصيل من هنا

وخاض بنتايك 42 مباراة بقميص الزمالك، وقدم خلالها مستويات قوية، ساهم فيها بهدفين وخمس تمريرات حاسمة، ليصبح أحد أبرز عناصر الفريق في الموسم.

 

مباراة الزمالك القادمة
الزمالك محمود بنتايك

