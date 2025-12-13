تحدث الدنماركي ييس توروب المدير الفني للنادي الأهلي، عن بطولة دوري أبطال أفريقيا، وتاريخ الأهلي، وغياب "فار" في أفريقيا.

ويحل توروب ضيفًا على قناة أون سبورت، في أول ظهور عقب توليه تدريب النادي الأهلي.

وكل ما يلي على لسان توروب:

"أنا أعرف معنى بطولة دوري أبطال أفريقيا للنادي الأهلي، وهي البطولة الأهم للنادي، وصلنا إلى دور المجموعات وحصدنا 4 نقاط في أول مباراتين".

"أنا لا أستطيع أنني أنهيت التطور، لأنني أعرف أن التطور حالة مستمرة، وطالما قادرين على ذلك فعلينا فعله، والطريق لا يزال طويلًا".

"تركيزي على اللاعبين الموجودين، وما احتاجه في ميركاتو الشتاء، سأنقله إلى الإدارة، ولن أقوله في الإعلام".

"أعرف أهدافي جيدًا مع الأهلي، والأهم أن أنظر إلى المهاجمين، نحن ندافع ونهاجم كوحدة واحدة، وأريد دائمًا أن أقول إننا سجلنا كفريق، وعقليتي دائمًا هي الهجوم".

"عندما وصلت شعرت أن هناك مشكلة بدنية لدى اللاعبين، لكننا عالجناها منذ اليوم الأول، وكنا نلعب مباراة كل 3 أيام، لذلك المعد البدني كان لديه دور كبير، في إعداد برنامج مكثف يساعد اللاعبين في زيادة معدل اللياقة".

"كرة القدم لعبة جماعية، ولا بد أن كل لاعب يعرف دوره في المنظومة، لدينا مهارات فردية في الفريق، لكن الأهم بالنسبة لنا أن نلعب كفريق جماعي".

"يجب عليّ أن أكون حريصًا في الحديث عن التحكيم، وشيء غريب بالنسبة لي عندما نلعب في بطولة كبيرة مثل دوري أبطال أفريقيا، ولا يوجد فار، في مباراة الجيش الملكي حدث تجاوز من اللاعبين، بالإضافة إلى جماهيرهم".

"لن أعلق كثيرًا على لاعب بعينه، أليو ديانج جزء من الفريق، ويؤدي بشكل جيد مع باقي الفريق، وسأناقش مستقبله مع المسؤولين في الغرف المغلقة".

"تابعت بطولة كأس العرب، وكنت على تواصل مع رباعي الأهلي في البطولة، وللأسف أصيب أفشة، وكريم فؤاد، ومن المؤسف أنهم لم يتأهلوا إلى دور الثمانية، لكنهم سيتواجدوا معنا في التدريبات".

"أرى أن بطولة كأس الرابطة، فرصة جيدة للاعبين الذين لا يشاركوا كثيرًا بالإضافة إلى اللاعبين الصغار، كما أنني سأعد الفريق قبل عودة الدوري في منتصف يناير".

"حاولت أن اقرأ عن تاريخ الأهلي، وخاصة المدربين، والمدرب كولر أدى بشكل جيد، وسمعت كثيرًا عما فعله مع الأهلي، وشرف كبير لي أن أكون جزءًا من تاريخ النادي وسأحاول تحقيق إنجازات أخرى، وأرى النجوم على قميص الأهلي، ومن المهم أن أكون جزءًا منها".

"الماضي سيمنحك الدافع دائمًا لرؤية المستقبل، لا أخشى ما حدث في الماضي، أريد أن أصنع تاريخًا جديدًا مع نادي القرن".