المباريات الأخبار دوريات وبطولات مالتيميديا رياضات أخرى آخر الانتقالات المحترفون Esports ريلز مسابقة التوقعات
للإعلان معنا سياسة الخصوصية
كلام فى الكورة
برجاء إدخال نص صحيح
مباريات الأمس

مباريات اليوم

مباريات الغد
جميع المباريات
كأس إنتركونتيننتال
باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

- -
19:00
فلامنجو

فلامنجو

كأس كاراباو
مانشستر سيتي

مانشستر سيتي

- -
21:30
برينتفورد

برينتفورد

كأس ملك أسبانيا
تالافيرا

تالافيرا

- -
22:00
ريال مدريد

ريال مدريد

كأس كاراباو
نيوكاسل

نيوكاسل

- -
22:15
فولهام

فولهام

الرئيسية الأخبار نتائج المباريات الإحصائيات مالتيميديا الهدافون مسابقة التوقعات

إعلان

الأهلي يعلن.. برنامج علاجي لأفشة للتخلص من آلام السمانة

محمد جلال

كتب - محمد جلال

05:15 م 17/12/2025
أفشة

محمد مجدي أفشة - لاعب الأهلي

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، مواصلة محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، لتدريبات تأهيلية للتعافي من إصابته.

وكان أفشة قد تعرض لإصابة خلال مباراة منتخب مصر الثاني مع الأردن في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن أفشة يواصل أداء تدريبات التأهيل البدني للتخلص من آلام عضلة السمانة التي اشتكى منها خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن أفشة خاض فقرة بدنية تضمنت الجري حول الملعب وعددا من التدريبات التي وضعها الجهاز الفني، ضمن التأهيل الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

وأنهى أن أفشة كان قد اشتكى من آلام في عضلة السمانة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العرب التي أقيمت في قطر.

وودع منتخب مصر بطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر وذلك بعدما تواجد في المركز الثالث من مجموعته، بينما تأهل منتخبي الإمارات والأردن من نفس المجموعة للدور ربع النهائي.

ولعب أفشة في الموسم الحالي مع النادي الأهلي 6 مباريات بواقع 150 دقيقة، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.

مباراة الأهلي القادمة
الأهلي كأس العرب أفشة منتخب مصر الثاني

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الإحصائيات

جميع الإحصائيات

إعلان

أخبار تهمك

أخبار الميركاتو

 المزيد
اللاعب
إنتقل الى
تفاصيل الصفقة

حكيم زياش
arrow
logo

الوداد الرياضي

مجانا

الكسندر اساك
arrow
logo

ليفربول

125,000,000

حمزة المثلوثي
arrow
logo

الصفاقسي

مجانا

هارفي إليوت
arrow
logo

أستون فيلا

غير معلنة

جيانلويجي دوناروما
arrow
logo

مانشستر سيتي

غير معلنة

إيدرسون
arrow
logo

فنربخشة

غير معلنة

إعلان

التعليقات

تغطية خاصة لبطولة الأمم الأفريقية على يلاكورة

تابع
تطبيق يلا كورة

تابع الأحــداث الرياضيــة و حــمــل التطبـيق الآن

google ios huawei
appimg