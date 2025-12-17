الأهلي يعلن.. برنامج علاجي لأفشة للتخلص من آلام السمانة

أعلن النادي الأهلي مساء اليوم الأربعاء، مواصلة محمد مجدي أفشة، لاعب الفريق، لتدريبات تأهيلية للتعافي من إصابته.

وكان أفشة قد تعرض لإصابة خلال مباراة منتخب مصر الثاني مع الأردن في الجولة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات لبطولة كأس العرب 2025.

وأشار الموقع الرسمي للأهلي، إلى أن أفشة يواصل أداء تدريبات التأهيل البدني للتخلص من آلام عضلة السمانة التي اشتكى منها خلال الأيام الماضية.

وأضاف أن أفشة خاض فقرة بدنية تضمنت الجري حول الملعب وعددا من التدريبات التي وضعها الجهاز الفني، ضمن التأهيل الذي يخضع له خلال الفترة الحالية.

وأنهى أن أفشة كان قد اشتكى من آلام في عضلة السمانة خلال مشاركته مع منتخب مصر في كأس العرب التي أقيمت في قطر.

وودع منتخب مصر بطولة كأس العرب 2025 التي أقيمت في قطر وذلك بعدما تواجد في المركز الثالث من مجموعته، بينما تأهل منتخبي الإمارات والأردن من نفس المجموعة للدور ربع النهائي.

ولعب أفشة في الموسم الحالي مع النادي الأهلي 6 مباريات بواقع 150 دقيقة، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي أهداف.